L’oposició denuncia l’opacitat de l’AREB en els comptes de BPA i reclama sancions efectives

El Consell General ha examinat avui les liquidacions de comptes corresponents a l’exercici 2022, incloent els del Consell General, l’Administració general i diverses entitats parapúbliques i organismes de dret públic. El conseller socialdemòcrata Pere Baró ha denunciat que el Tribunal de Comptes no disposa de les eines necessàries per sancionar les entitats públiques que incompleixen la normativa, tot lamentant que “es demana a la ciutadania que compleixi certes obligacions, però les entitats públiques no compleixen les seves”. A més, ha demanat a la cambra un compromís per impulsar reformes legislatives que permetin al Tribunal exercir una supervisió efectiva i aplicar sancions quan sigui necessari,

Per altra banda, el socialdemòcrata ha criticat que l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) no hagi presentat els comptes de BPA, tot recordant que aquesta petició ja es va formular sense resultats la passada legislatura. “Fa anys que reclamem que es doti el Tribunal d’eines necessàries per sancionar”, ha insistit, alhora que ha reclamat que la comissió es posi “mans a l’obra” per fer els canvis legislatius necessaris. “Ningú entén per què encara no ens hem posat”, ha sentenciat.

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha lamentat també les irregularitats detectades en les liquidacions pressupostàries i ha insistit en la necessitat d’actuar contra els infractors. Així doncs, ha destacat la negativa reiterada de l’AREB a facilitar els comptes de BPA i ha reclamat que aquesta informació sigui proporcionada ni que sigui sota criteris de confidencialitat. “Són problemes que s’han de tractar amb els mateixos barems”, ha afirmat, i ha instat els organismes encarregats de perseguir aquestes infraccions a complir amb la seva tasca.

Les crítiques de l’oposició han provocat la intervenció del president del grup demòcrata, Jordi Jordana, qui ha defensat que l’AREB no incompleix la llei perquè opera sota un règim específic que preval sobre el general. “Els fons de BPA són privats i no estan sotmesos a fiscalització”, ha afirmat, recordant que ara l’entitat es troba en procés concursal. Per la seva part, la consellera Meritxell López ha destacat que, en els darrers anys, s’ha reduït significativament el nombre d’incompliments i ha assenyalat que el Govern ha implementat eines de control financer per millorar la gestió de diverses entitats públiques. Sobre el cas específic d’Andorra Recerca i Innovació, López ha explicat que la no aprovació dels seus comptes es deu a una situació tècnica, sense que suposi un mal ús de fons públics.

Des del Govern, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha quantificat aquesta millora amb dades, destacant que els incompliments han passat de 82 el 2009 a 33 el 2022. En resposta a les crítiques per la baixa execució pressupostària, ha defensat que Andorra “ha estat un dels països que més ràpid ha sortit de la Covid”.

En paral·lel, el Consell General ha aprovat per unanimitat la modificació de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries. El ministre Lladós ha destacat que aquesta reforma, derivada d’una directiva de la UE, “reforça el sistema financer i el fa més competitiu, a més de demostrar que seguim les millors pràctiques a nivell internacional”. Aquesta nova normativa exigeix més requisits de capital a les entitats financeres i un control més rigorós dels riscos.