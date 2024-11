Dolsa i Bringué alerten de la disminució en la venda de forfets a Ordino-Arcalís

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha anunciat aquest dijous que Secnoa destinarà1,2 milions d’euros a l’estació d’Ordino-Arcalís per a la temporada 2024-2025, molt per sobre dels 350.000 euros previstos inicialment. Aquesta inversió es concentrarà principalment en la millora de la neu artificial i la innivació de les pistes, amb una partida d’aproximadament 130.000 euros, i en les grans inspeccions dels ginys mecànics de l’estació, les quals suposaran una despesa d’uns 800.000 euros. “Després de diversos anys, aquestes infraestructures requereixen una revisió a fons”, ha detallat Coma en declaracions posteriors a la sessió del Consell de Comú.

Per altra banda, els consellers de l’oposició, Enric Dolsa i Jordina Bringué, han reconegut els bons resultats econòmics d’Arcalís en la darrera temporada, destacant que s’ha aconseguit un benefici històric de 600.000 euros, gràcies en gran part a l’èxit del mirador solar de Tristaina. “Mai s’havien aconseguit aquests resultats, i no els qüestionem, perquè són clarament positius”, ha declarat Dolsa. Tanmateix, sí que han posat el punt crític en la disminució de forfets venuts, passant de 35.418 euros en la temporada 2022-2023 a 33.917 euros en la temporada 2023-2024.

“Ha baixat tant el nombre de visitants com el de forfets venuts. No entenem com el Comú calcula els beneficis de la temporada”, ha afirmat Bringué. A més, ha criticat que l’activitat d’Arcalís durant l’estiu es concentri gairebé exclusivament al mirador solar de Tristaina i ha suggerit que es complementi amb altres opcions per al públic: “S’hauria de buscar un altre pol de tracció a Arcalís perquè continuï creixent l’afluència de visitants", ha indicat.

Coma, en resposta, ha defensat que els resultats d’una temporada no es poden valorar només a partir dels forfets venuts. “El negoci de la neu va més enllà. Les estacions inclouen escoles d’esquí, restaurants i altres serveis que milloren constantment. Aquests serveis poden compensar la caiguda de forfets venuts, fins i tot en temporades dolentes com la passada, amb poca neu. Això fa que, en termes d’activitat i visitants, puguem parlar d’una bona temporada”, ha subratllat.

Nova bonificació per a habitatges d’ús turístic vinculats al sector agrari

Un altre punt destacat del Consell de Comú ha estat l’aprovació d’una nova bonificació del 50% en l’impost de radicació per a habitatges d’ús turístic vinculats a explotacions agràries. Aquesta mesura busca ajudar les famílies del sector primari que han reformat espais antics, com eres o cases pairals, per destinar-los al lloguer turístic. “És una manera de donar suport al sector primari i permetre que aquestes famílies obtinguin ingressos complementaris”, ha explicat Coma.

Malgrat que l’oposició ha manifestat el seu acord amb la mesura, Dolsa ha assenyalat que aquesta bonificació està regulada per l’article 14 de la Llei de Finances Comunals, la qual exigeix una declaració prèvia d’interès públic per poder aplicar-la. “Si no es declara d’interès públic, no es pot fer”, ha puntualitzat Dolsa, indicant que la secretària general ho revisarà i, si és necessari, es convocarà un Comú extraordinari per al 10 o 11 de desembre. Aquesta revisió determinarà si la mesura pot entrar en vigor tal com estava prevista.