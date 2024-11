L'esmena a la totalitat d'Andorra Endavant fa aigües a la cambra

El Consell General ha rebutjat amb 21 vots en contra aquest dijous l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari d'Andorra Endavant contra el projecte de Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, conegut popularment com la Llei Òmnibus. La presidenta de la formació política, Carine Montaner, ha liderat l’oposició a la llei, qualificant-la d’"altament intervencionista" i denunciant que compromet drets fonamentals com la propietat privada. Segons ha indicat, "la cessió obligatòria de pisos buits generarà inseguretat jurídica i una pèrdua de confiança entre els propietaris, amb conseqüències greus per al mercat immobiliari".

Montaner ha acusat el Govern d’anar "a cegues" per la manca de dades sobre l’estat real del parc d’habitatges i ha defensat que les regulacions proposades podrien ser contraproduents. A més, ha criticat també que el text no inclou mesures suficients per reconduir el mercat i ha afirmat que "el Govern està trencant el vincle de confiança amb la ciutadania i el sector privat". Per aquest motiu, la líder d'Andorra Endavant ha proposat mesures alternatives com l’impost sobre pisos buits, préstecs a tipus zero per rehabilitacions, restriccions a la inversió estrangera no resident, recaptar fons a través del mercat de luxe i redissenyar els formularis d’autorització per a inversors estrangers. "El que necessitem són solucions equilibrades que motivin els propietaris i preservin la seguretat jurídica", ha conclòs la presidenta del grup.

Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha replicat durament a l’esmena presentada per Andorra Endavant, qualificant-la d’"error polític" i acusant Montaner d’"alarmisme". El mandatari ha afirmat que "el projecte de llei és ambiciós, però també realista", tot indicant que moltes de les seves mesures són el resultat de resolucions aprovades ara fa un any en el debat monogràfic sobre habitatge. "El text busca un equilibri entre el dret de propietat privada, la sostenibilitat i el dret a un habitatge digne, principis que la Constitució proclama i que són perfectament compatibles", ha ponderat. Així i tot, ha posat el punt crític en el fet que l’esmena a la totalitat "només aconsegueix retardar l’aprovació d’un projecte que conté mesures necessàries per a la societat andorrana".

D'aquesta manera, Espot ha defensat que el Govern ha incorporat 17 de les 20 propostes sorgides del debat monogràfic i que el projecte de llei inclou mesures transversals per abordar la problemàtica des de diferents fronts. "El que necessitem és remar tots junts en la mateixa direcció i no desgastar el Govern amb arguments pobres de contingut", ha afegit.

Crítiques a la tramitació i les mancances del text

Des de Concòrdia, Cerni Escalé ha lamentat que la Llei Òmnibus hagi estat "indegudament tramitada" i ha denunciat que la seva transversalitat crea confusió i dificultats legislatives. Escalé ha criticat els endarreriments en la tramitació i ha assegurat que "Andorra comença a tenir un problema d’immigració il·legal" que afecta sectors com l’educació i la sanitat. El president de Concòrdia ha advertit que el text, tal com està plantejat, permetrà mantenir el marc fiscal i legislatiu més competitiu d’Europa, la qual cosa afavorirà la inversió especulativa. "Si la llei no s’enforteix amb esmenes substancials, votarem en contra", ha afirmat.

El conseller socialdemòcrata Pere Baró ha considerat que la llei presenta "mancances de forma i de fons" i ha afirmat que no protegeix adequadament la classe mitjana ni els petits propietaris. Malgrat això, el PS ha optat per l’abstenció per responsabilitat, ja que creuen que "l’esmena a la totalitat no aporta solucions reals al problema". Baró ha indicat que "el més útil seria treballar el text en comissió per millorar-lo amb esmenes parcials".

Des de la majoria parlamentària, el president del grup Demòcrata, Jordi Jordana, ha defensat que el projecte de llei és "proporcionat i adaptat al marc legislatiu actual". A més, ha recordat que lleis vigents des de fa 25 anys ja inclouen mesures com les cessions obligatòries i ha assegurat que la cessió d’ús prevista a la llei òmnibus no introdueix novetats que vulnerin els drets dels propietaris. Finalment, el president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha coincidit amb Montaner en defensar el paper positiu de la inversió estrangera al mercat immobiliari, assenyalant que "sense aquesta inversió no tindríem la meitat dels pisos al mercat". No obstant això, Naudi ha avalat les mesures del projecte de llei, afirmant que "són pràctiques i equilibrades" i contribuiran a aixecar algunes regulacions més intervencionistes quan el parc públic d’habitatges estigui establert.