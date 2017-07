Viladomat pot comprar Arcalís en solitari però vol el suport d’Encamp

L’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, pot efectuar la compra de les accions de Secnoa –la societat gestora d’Arcalís– de forma individual, sense comptar amb el suport del Comú d’Encamp (l’altre accionista de Saetde). Tot i això, segons fons consultades, Viladomat farà el possible per convèncer la corporació que la compra és una bona oportunitat per a Saetde i per a tot el domini esquiable, així com que l’adquisició d’Arcalís no anirà en cap cas en detriment d’Encamp i de les seves estacions (Pas de la Casa-Grau Roig).



Segons les fonts, l’acord d’intencions entre el comú encampadà i l’accionista va avançant, tot i que de forma lenta. Per tant, els compromisos previstos segueixen totalment en peu i s’efectuaran en paral·lel a les inversions que es puguin anar fent a l’estació d’Ordino.



Tot i això, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va remarcar ahir que el comú està «una mica molest» amb la situació, ja que no es va assabentar de la voluntat de compra fins dimarts passat, quan Viladomat va demanar de parlar amb el cònsol per traslladar-li les seves intencions. Segons Torres, Viladomat es va justificar dient que no havia pogut donar abans la notícia per temes de «confidencialitat».



Torres no va voler detallar si la corporació encampadana donarà suport o no a la proposta de compra ja que, segons el cònsol, per ara només es tracta d’una declaració d’intencions i no hi ha res que asseguri que l’adquisició s’acabarà fent. Tot i això, Torres va especificar que la prioritat del comú és que Saetde «faci inversions a Encamp». Precisament, aquest va ser un punt que Torres va traslladar a Viladomat durant la seva trobada. I en resposta, l’accionista va assegurar –segons el cònsol–que la societat «té suficient tresoreria com per invertir a Encamp i a Arcalís». De totes maneres, Torres considera que si la compra tira endavant, Saetde haurà de comprometre’s «a presentar un pla d’inversions» per fixar un seguit de «compromisos» de cara a la parròquia. Finalment, el cònsol va remarcar que la seva visió serà defensar les inversions a Encamp, tot i que entén «l’expansió i diversificació que està seguint Saetde».

Inversió al voltant dels 30 milions / L’any 2006, Crèdit Andorrà va estar a punt de signar un acord amb el Comú d’Ordino per obtenir el 49% de les accions de l’estació d’Arcalís. Tot i això, dit contracte no va arribar mai a fer-se palès. Segons l’acord, Crèdit Andorrà es comprometia a aportar a Secnoa la suma de 10,9 milions d’euros, una quantitat similar a la que es valoraven els actius del camp de neu (11 milions). A més, l’entitat bancària s’oferia a donar un finançament extern de fins a 20 milions d’euros per completar el pla de noves inversions projectat per a l’estació.



Encara no es coneix el percentatge exacte pel qual Saetde i Ordino estan negociant, tot i això, s’ha comentat que la voluntat de Viladomat seria adquirir la majoria de les accions, sobrepassant el 50%, per tant, l’accionista hauria d’invertir com a mínim 11 milions, a banda dels diners que s’acordin per finançar el pla estratègic.



Les opinions / La consellera general encampadana, Maria Martissella, va destacar ahir durant una roda de premsa del grup demòcrata que malgrat que encara no tenen constància de la voluntat de compra de l’estació de forma «oficial», «tot el que sigui invertir «en el sector de la neu és positiu», una afirmació amb la qual va estar d’acord el ministre portaveu, Jordi Cinca.



D’altra banda, el conseller de la minoria encampadana del Partit Socialdemòcrata (PS), Joan Sans, va remarcar també ahir que per ara el comú no els ha tramés cap informació en relació a tota la proposta de compra i que fins que no tinguin les dades pertinents no faran cap valoració. Tot i això, a Sans li semblaria força estrany que la corporació d’Encamp invertís en Ordino quan a la seva parròquia «hi ha una manca d’inversió».