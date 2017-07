DA insisteix en revisar l’ampliació de les escoltes

La consellera general demòcrata, Maria Martisella, va remarcar ahir que el Grup Parlamentari de Demòcrates per Andorra (DA) «no està tancat» a tornar a revisar l’ampliació de les escoltes telefòniques, «al contrari, hi volem treballar perquè entenem que aquests procediments s’han de fer».

DA va presentar un seguit d’esmenes al projecte de llei del Codi Penal perquè les escoltes es poguessin fer en més casos i no només en relació a delictes majors. Segons Martisella, les esmenes es van fer en col·laboració amb el Govern i el Col·legi d’Advocats. Tot i això, el grup va acabar retirant-les perquè «no volíem que aquesta qüestió camuflés el debat del delicte fiscal, que per primera vegada es tipifica a Andorra, ja que aquest és un pas molt important», va afegir Martisella.



De fet, la consellera va destacar que la comissió de treball que tracta la modificació del Codi Penal està «totalment d’acord en treballar les escoles més endavant i de tornar-ne a parlar, i és que nosaltres entenem que és necessari».



D’altra banda, Martisella va recordar que el darrer text del Codi Penal –que es votarà aquest matí– recull que el llindar del delicte fiscal sigui de 75.000 euros i que l’import representi almenys un 5% de la quota tributària exigible, per no penalitzar els obligats tributaris que puguin haver comès alguna omissió involuntària.



Així mateix, se suprimeix la contravenció penal (que fins ara s’establia per a imports entre 6.000 i 20.000 euros) i s’estableix que a partir dels 6.000 euros, serà un delicte penal. A més, s’amplia el radi d’incompliment, ja que fins ara el delicte només es tipificava en la franja duanera (amb un màxim de distància d’1,5 quilòmetres de les fronteres) i, a partir de la modificació, es tipificarà a tot el Principat.

Allotjaments turístics / Avui també es votarà el projecte de llei de l’allotjament turístic. Al respecte, el conseller general de DA, Carles Jordana, va especificar que actualment hi ha prop de 20 edificis que es veuen afectats per l’obligatorietat de declarar el seu bloc d’ús turístic, ja que el 75% de la seva superfície està destinada a allotjaments turístics. Aquests blocs tindran un període transitori d’un any per decidir si rebaixen el percentatge d’allotjaments turístics o si es declaren d’ús hoteler.



Tot i això, Jordana va matisar que el canvi de percentatge de 75 a 50 (que està previst en la modificació de la llei) només serà efectiu per als edificis de nova creació o els que no estiguin dins d’aquest grup de 20. A més, va destacar que els propietaris tenen la capacitat de prohibir que en el seu bloc hi hagi allotjaments turístics, sempre i quan els vots en contra superin o siguin iguals al 75%.



El conseller també va avançar que DA no aprovarà cap de les 13 reserves d’esmena que han presentat els partits de l’oposició «perquè són posicionaments polítics».