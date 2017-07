Ampliació de la pista Avet per acollir dos traçats simultanis

Organitzar les finals de la Copa del Món del 2019 d’esquí alpí comporta comptar amb tota una infraestructura per poder acollir la competició. Són tota una sèrie de treballs que s’han de portar a terme, entre els quals es troba l’ampliació de la zona d’arribada de la pista Avet, per a que pugui comptar simultàniament amb dos traçats, d’eslàlom i gegant.



Per fer-ho possible, Ensisa destina un pressupost de 350.000 euros per fer més ample el tram final del recorregut de Soldeu, seguint els requeriments de la FIS, com va succeir amb la tan polèmica plataforma que s’ha de construir a la mateixa zona. Aquesta ampliació es produeix perquè en el format de les finals de la Copa del Món és necessari tenir dos traçats simultanis per a que es pugui disputar una cursa rere una altra de forma immediata, sense que transcorri massa temps. Aquesta circumstància es produeix per una part per raons televisives, per a que l’espectador no s’hagi d’esperar. Un altre motiu és l’època de l’any en què es produeix l’esdeveniment. És a la part final de la temporada i les condicions meteorològiques, amb més calor, que provoquen que la neu s’espatlli abans. Per empetitir el problema es necessita anar ràpid.



Ensisa sotmet a informació pública el projecte, i els treballs s’iniciaran en un mes. L’ampliació es portarà a terme a l’alçada del darrer mur, que provocarà que s’hagi de fer moviments de terres, modificant el terreny i talant arbres. També es desplaçarà la línia de canons. S’aprofitarà l’obra per renovar-los, col·locant uns aparells amb més potència i que són capaços de produir neu a una major temperatura, fet que es valora no només per a la competició, sinó pel benefici dels clients de l’estació al llarg de la temporada.



Els treballs estaran finalitzats per a inici de la nova campanya d’hivern i les novetats al traçat es podran comprovar a les finals de la Copa d’Europa que Grandvalira organitza l’any vinent, on hi seran presents els esquiadors més destacats del campionat. Aquest serà un test per a la gran cita que arribarà el 2019, que serà la primera vegada que Andorra aculli un esdeveniment mundial d’aquestes característiques, amb la disputa de les finals de la Copa del Món. Significarà el punt i final de la temporada i on es decidirà més d’un títol en totes les disciplines que entren joc. En cadascuna d’elles hi seran els millors 25 esquiadors del curs. La pista Avet de Soldeu serà una de les protagonistes. L’altra serà l’Àliga del Tarter. Totes dues ja van demostrar que compten amb un traçat de la màxima exigència a les Copes del Món femenines que es van disputar al 2012 i 2016, respectivament.

Recuperació de Marín / La temporada es presentava complicada per a Lluís Marín després d’haver hagut de passar pel quiròfan a principis del mes de juny. Els terminis establerts feien preveure que no podria tornar a competir amb garanties fins entrat el nou any, al gener, però la recuperació està anant més ràpida del que s’esperava i al desembre podria estar a punt.



La intervenció quirúrgica a l’espatlla va tenir un bon resultat i la rehabilitació també, que permet que la zona ja no la tingui immobilitzada, i entre finals d’octubre i inicis de novembre podria començar a tocar neu, circumstància que obre les portes a poder competir a les Copes del Món programades al desembre. La decisió final no només dependrà de les sensacions del surfista, sinó dels metges i la pròpia Federació Andorrana d’Esquí.