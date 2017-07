Àlex Suárez no descarta Andorra si surt del Madrid

Noms destacats de la Lliga Endesa segueixen passant pel Nike Camp. Ahir era el torn de Guillem Vives (València Basket) i Álex Suárez (Reial Madrid), que parlaven de present i futur.



Qui no sap on estarà la pròxima temporada és Suárez, sense masses minuts en una de les millors plantilles del continent. «Ja sabia on anava. El Reial Madrid és el millor club d’Europa i hi ha uns jugadors increïbles, i més en la meva posició», indica el balear, i al costat d’un elenc d’estrelles «he après molt», convertint-se en «una esponja cada dia tant dins com fora de la pista» per seguir progressant. No amaga que «m’agradaria tenir més minuts», i és conscient que el club blanc pensarà en una cessió per no tallar-li la progressió, perquè necessita jugar. «El que hem diguin serà el millor per a mi», i recalar al BC MoraBanc Andorra «pot ser una opció. Si m’ho diuen ja ho valoraré». El país «m’agrada molt» i l’equip va realitzar «una temporada molt bona».



Guillem Vives arriba com a campió de l’ACB. «Hem fet una temporada històrica pel club. Hem guanyat la primera lliga en un moment gens fàcil, a un Reial Madrid que venia de guanyar-ne moltes. Hem disfrutat molt i tenim un grup guanyador», afirma el base català, que va renovar pels valencians. Del MoraBanc ressalta que comptava amb «un equip molt sòlid i també molt divertit de veure. En els dos partits que vam jugar contra ells ens va costar, sobretot el d’aquí que vam perdre». Guanyar al Principat costa perquè «la gent pressiona. Són viatges també llargs i incòmodes, i sobretot que l’equip juga molt bé».

Shermadini, presentat / Les últimes setmanes no s’han sentit declaracions de Giorgi Shermadini. Estava centrat en el seu futur. L’Unicaja va realitzar-li una oferta que el MoraBanc no va poder igualar, fet que va provocar que fes les maletes cap a Andalusia, amb les fites que s’havia posat, ser en un equip potent de la Lliga Endesa i jugar l’Eurolliga.



El pivot georgià, que va passar revisió mèdica dimecres, va ser presentat ahir a Màlaga, rodejat de més de 300 nens que participen al Campus Unicaja Baloncesto. Al seu nou equip arriba «amb moltíssimes ganes i il·lusió. He jugat moltes vegades contra l’Unicaja i sé que tenen una gran afició que acostuma a omplir el pavelló. Donaré el millor de mi per a fer-vos feliços a tots», exposava Shermadini, que amb el seu nou equip es planteja ser «a la final o les semifinals» de l’ACB i a l’Eurolliga «lluitar cada partit i estar el més a dalt possible».



La pròxima temporada tindrà un calendari més exigent que no pas a les darreres, però no l’espanta i es troba preparat per disputar «dos o tres partits a la setmana», perquè «he jugat molts anys a l’Eurolliga, conec el sistema i sé fins a quin punt és dura la competició, ja que hi ha jugadors molt forts. Però treballo dur per estar preparat cada dia». Del seu nou entrenador, Joan Plaza, destaca que realitza «sessions molt dures i fa millorar als jugadors. Estic preparat i il·lusionat per tornar a jugar en un club com l’Unicaja, i a la millor competició d’Europa, l’Eurolliga».

Acord amb Unicef / El MoraBanc i Unicef Andorra renoven el conveni de col·laboració que van inciar fa tres anys. La temporada passada en les diferents accions que va realitzar el club es van recollir 10.000 euros, que aniran destinats al nou projecte que desenvolupa Unicef a Bhutan per a una educació inclusiva de qualitat per als infants amb discapacitat.

Oriola aclareix les paraules sobre el seu futur