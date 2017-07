Andorra s’enfrontarà a Qatar en un amistós a Anglaterra

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) tanca un amistós amb la selecció Qatar. Serà el 16 d’agost a Anglaterra, que servirà per preparar la fase de classificació del Mundial de Rússia del 2018, que a finals del mes vinent es torna a posar en marxa.



El combinat asiàtic es trobarà per aquelles dates realitzant una estada a la seu de la federació anglesa, al Saint George’s Park, on es disputarà el matx amb els andorrans, que encara no té hora oficial per disputar-se. L’ens qatarià van oferir jugar el matx a la FAF i van acceptar perquè «ens vindrà molt bé competir», assenyala el seleccionador Koldo Àlvarez, per arribar en les millors condicions a reprendre la fase, el 31 d’agost davant Suïssa i quatre dies després contra les illes Fèroe, tots dos enfrontaments a domicili. «Volem arribar el millor possible a aquests partits i jugant és una molt bona manera de fer-ho». Qatar és una selecció que s’està preparant sobretot per comptar amb el conjunt més competitiu possible pel Mundial que acollirà el 2022. Per aquest motiu té a les seves files varis jugadors nacionalitzats, com fa també en altres esports. «Es tracta d’un equip molt físic que ens exigirà», destaca Koldo. La selecció de Qatar se situa a la 79a posició del rànquing FIFA.