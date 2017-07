Higini Cierco, un dels aspirants a ser el cap de llista de Liberals

L’empresari Higini Cierco s’ha colat en la llista de noms que se sospesen per encapçalar la candidatura de Liberals d’Andorra a les pròximes eleccions generals, previstes per a finals del 2019. Cierco se suma als altres quatre aspirants: Josep Pintat, Amadeu Rossell, Jordi Gallardo i David Baró, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC. Entre aquest quintet hi ha l’home que liderarà la candidatura liberal que intentarà arrabassar el Govern –i la majoria al Consell General– als demòcrates.Entre la llista hi ha noms esperats i d’altres més sorprenents. Entre aquests últims hi ha, sens dubte, el de Cierco. L’empresari, un dels accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra, ha estat protagonista de l’actualitat durant els últims dos anys a causa de la intervenció i liquidació de la banca i per haver denunciat pressions, coaccions i amenaces per part de la Policia espanyola.El cònsol major de la Massana, David Baró, de Ciutadans Compromesos, ha reiterat en diverses ocasions que no pot liderar la candidatura de Liberals d’Andorra a cap de Govern perquè està compromès amb la parròquia fins al final i, per dates, no és compatible. El partit, però, el veu com a un dels homes forts que pot desbancar DA.L’actual president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, va disputar el liderat de l’Executiu a Toni Martí en les últimes eleccions generals. Un sector del partit tornaria a confiar en Pintat com a cap de llista.El president del partit i vicepresident del grup parlamentari, Jordi Gallardo, és un dels noms que sona amb més força per encapçalar el projecte liberal de cara als comicis del 2019. Gallardo és un dels consellers amb més visibilitat.Finalment, el secretari general del partit, Amadeu Rossell, també seria un candidat de pes, tot i que en una entrevista concedida a EL PERIÒDIC l’estiu passat, va dir que «ara l’objectiu de les eleccions al 2019 queda molt lluny».Cierco, Baró, Pintat, Gallardo i Rossell. Els cinc aspirants liberals a cap de Govern. Com s’escollirà el cap de llista? La fórmula encara no està decidida. El partit va celebrar a finals de maig el seu congrés i el Consell Executiu Nacional que en va sorgir «haurà de decidir el procés més adient per escollir el cap», va puntualitzar aleshores el president del partit, Jordi Gallardo. L’executiva ha rebut «l’encàrrec de designar un candidat».Una opció podria ser demanar al cap de l’oposició, Josep Pintat, si vol mantenir-se en el càrrec i ser el candidat liberal a les pròximes eleccions generals, a les quals no es tornarà a presentar Toni Martí (DA). Una altra possibilitat seria convocar els aspirants a unes primàries per escollir la persona candidata. No hi ha res descartat ni res anunciat. «Abans de buscar la persona, s’ha d’escollir el procediment», va reiterar Gallardo. De moment, però, ja sonen els noms forts.