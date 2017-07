Notícia Falsa alarma per un paquet sospitós a l’avinguda Meritxell L’avís es va donar poc abans de les quatre de la tarda d’ahir Un vehicle de la Policia en el lloc de l’incident, ahir. Autor/a: EL PERIÒDIC

La Policia va donar ahir, al voltant de les quatre de la tarda, un avís per un paquet sospitós situat davant un local de l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella, que va resultar ser una falsa alarma.



El cos policial però, només va haver d’activar el primer protocol per a alertes d’aquest tipus, que inclou l’avís als TEDAX i acordonar la zona. En assabentar-se que només era una motxilla es va procedir a aixecar el cordó policial i a notificar la falsa alarma. Segons un agent del cos, és possible que aquesta pertanyés a algun jove dels grups que passen uns dies al Principat fent colònies o similars. Des de la Policia no van voler «donar-li més importància» per no alarmar innecessàriament la població andorrana, així com els visitants.



Poc després de la notificació de la falsa alarma pel paquet sospitós, la ciutat funcionava de manera habitual. No s’ha de destacar cap incident, ja que tot aquell que es va veure mínimament afectat per l’avís va col·laborar amb els agents amb plena tranquil·litat.



Per altra banda, cap comerç es va veure afectat.