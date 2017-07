Discòrdia per la construcció d’un pont a la Comella

Tot i que Andorra la Vella va aprovar ahir per unanimitat construir un pont a la carretera de la Comella, aquesta infraestructura va ser motiu de discòrdia entre la cònsol major, Conxita Marsol, i el conseller de Coalició d’Independents (Cd’i), Jordi Minguillón.



Tal com va explicar Marsol, per aquest pont hi passen molts camions que acudeixen al Centre de Tractament de Residus (Ctrasa), cosa que ha fet que es deteriori molt.



Minguillón va recordar que el pont actual es va realitzar abans que el forn incinerador. En aquest sentit, va argumentar que el deteriorament ve donat perquè hi transiten vehicles pesants que van a Ctrasa, que és del Govern. «No ens pertoca pagar una obra que dona un servei a aquesta instal·lació», va defensar Minguillón.



Per la seva part, la cònsol va estar d’acord amb la postura del conseller, però va assegurar que era vital reformar el pont perquè està molt deteriorat. «La prioritat és evitar un accident», va defensar Marsol. Ara bé, es va comprometre que un cop estigui el pont construir, faran una reclamació a Govern perquè els hi pagui la infraestructura.



El comú destinarà uns 392.000 euros en les tasques de construcció. Les obres duraran al voltant de cinc mesos i començaran el pròxim mes d’octubre. Durant aquest període, el comú preveu habilitar un pas alternatiu, que està en un terreny privat per evitar que les tasques perjudiquin la circulació.

Polèmica amb Bisbal / D’altra banda, La consellera del Partit Socialdemòcrata (PS) Dolors Carmona va demanar al comú sobre el cost del concert de David Bisbal. Marsol va explicar que per portar el cantant, la corporació local abonarà 180.000 euros. D’aquests, uns 80.000 són directament per a l’artista, mentre que els altres són per a l’escenari, l’envelat o el so, entre d’altres. Tot i la despesa que comporta, Marsol va desitjar que això es vegi traduït amb un retorn econòmic.

«Es volia portar a una persona que tingués peixet i que atrau molta gent, però s’ha de controlar molt la despesa, perquè tenim altres necessitats», va opinar Carmona.



Partida de 3,7 milions d’euros per fer obres als Serradells / El Comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir per unanimitat obrir un concurs per destinar una partida de 3,7 milions d’euros en rehabilitar la façana dels Serradells. El cònsol menor, Marc Pons, va explicar que, entre altres mesures, s’han de potenciar els aïllaments i els reforçaments com pilars. Per això, s’utilitzaran materials com fibra de carboni.



Pons també va anunciar que es preveu que les obres comencin aquest setembre i durin un període de 12 mesos.



En concret, es preveu que enguany s’inverteixin 1,3 milions d’euros, una suma que no preveu el pressupost, mentre que l’any que ve s’invertiran 2,4 milions d’euros. «Estem en capacitat de tresoreria i era un bon moment de fer aquesta obra tan important perquè disposem dels imports o del pressupost suficient per assumir», va assenyalar la cònsol major, Conxita Marsol, en declaracions a la premsa. A més, va exposar que ara «el que és important és fer la façana, que hem d’assegurar perquè cau; de fet, l’any passat vam haver d’acordonar-ho tot».



Tot i les obres, Marsol va ressaltar que no afectaran l’usuari ni tampoc es preveu que tanqui el centre esportiu durant el període que tingui lloc la rehabilitació. H