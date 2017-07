Saetde anuncia que abandona l’esquí escolar

Saetde abandona el projecte de l’esquí escolar, segons van confirmar ahir fonts properes a EL PERIÒDIC. El màxim inversionista de la societat, Joan Viladomat, va anunciar la seva decisió a la junta d’Ski Andorra. Aquesta, al seu torn ho va notificar ahir al Govern. A més, Viladomat també va mostrar el seu desacord amb els forfets de temporada extraescolars.



De fet, el principal motiu de la discòrdia, segons les fonts, seria la disconformitat amb els preus del forfet extraescolar, universitari i acompanyant. Segons un acord amb el Govern es preveu que aquest s’apugin un 4% per a la pròxima temporada d’hivern, després que estiguessin diversos anys sense incrementar-se.

Aquesta decisió de Saetde, doncs, implica que, per un costat, aquests tipus de forfets deixaran de ser vàlids per esquiar al Pas de la Casa i Grau Roig. A més, aquestes estacions també deixaran de rebre l’activitat de l’esquí escolar.

Jover no entén la decisió / Per la seva part, el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va reclamar «prudència» davant la decisió de Saetde, segons recull l’ANA. A més, va exposar que encara no «han tingut una comunicació oficial en aquest sentit». A més, es va mostrar disposat a treballar conjuntament amb Viladomat amb la finalitat de trobar una solució. «No acabaria d’entendre que un domini esquiable es negués a participar en l’esquí escolar», va indicar el ministre.

El forfet extraescolar tenia un cost de 160 euros la temporada passada, dels quals 98 els pagava l’usuari i la resta el Govern, segons l’ANA. D’altra banda, el preu de l’esquí escolar va íntegrament a càrrec del Govern, ja que és una activitat reglada. En aquest context, l’any passat es va pagar a les estacions un total de 6,24 euros per cada forfet diari i 3,8 euros per cada hora de monitor.



D’altra banda, les conselleres de liberals d’Ordino, Sandra Tudó i Eva Choy, han celebrat la intenció de Saetde en invertir a Arcalís perquè té una àmplia experiència en la neu, van indicar en un comunicat. Les conselleres es van reunir ahir amb el cònsol ordinenc, Josep Àngel Mortés, per tractar aquesta qüestió. «Seguirem de prop les negociacions de la majoria perquè el tracte sigui el més favorable possible pels interessos de la parròquia», van dir les conselleres.