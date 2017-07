Se suspèn un dels números del Cirque du Soleil per un accident

Un dels números de l’espectacle del Cirque de Soleil no es va realitzar el dimecres, després que un dels seus acròbates es trobés malament a l’escenari dimarts i hagués d’abandonar el lloc en mig de la funció, segons van confirmar fonts a EL PERIÒDIC.



En un dels darrers números, on hi ha dos homes donant voltes dins de dues enormes rodes de ferro juntes, un dels artistes es va començar a trobar malament, segons van relatar des del Cirque du Soleil, que van descartar que s’hagués produït un accident damunt de l’escenari, tal com s’havia especulat en un començament. «Va tenir molèsties a l’escenari el dimarts», van especificar fonts del Cirque du Soleil. Després d’això, el van portar a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell com a «mesura de precaució», però al cap d’unes hores ja va ser donat d’alta. Ara, van dir les fonts, l’artista «està bé».



Segons va relatar un espectador a aquest rotatiu, l’home estava donant voltes dins de l’estructura, quan va semblar que es quedava enganxat de l’esquena. Després d’això, va intentar agafar unes cordes per saltar, mentre les rodes giren, però no va poder continuar i es va quedar com travat. Llavors, es van apagar els llums, van venir dos responsables de seguretat i es van endur l’acròbata, mentre els assistents aplaudien.



Un altre espectador va confirmar ahir que aquest número no es va celebrar en la funció que va tenir lloc el dimecres a la nit.

Espectacle segons el programa / Malgrat això, des del Cirque du Soleil van assegurar que l’espectacle funciona amb total normalitat. «El xou continua d’acord al calendari», van destacar les fonts del Cirque du Soleil.