Notícia L’Esbart Santa Anna estrena el seu nou espectacle, «Tempo» L’exhibició del cos de ball ret homenatge a la collita del raïm L’Esbart Santa Anna, en una actuació Autor/a: Tony Lara

Els integrants del cos de ball de l’Esbart Santa Anna seran els encarregats de donar el tret de sortida a la festa major d’Escaldes-Engordany d’aquest any. Aquest cop aprofitaran per presentar el seu nou espectacle, Tempo, el qual ret homenatge a la verema, una etapa crucial en el procés d’elaboració del vi i molt social. L’exhibició tindrà lloc el 22 de juliol a les deu de la nit al Prat del Roure.



Tempo no perd l’essència de l’Esbart, pel que el nou espectacle també combina, com en altres ocasions, la dansa més tradicional amb elements contemporanis, captivant així a tots els públics. Paral·lelament, el president de l’esbart, José Martín, ha agraït la creació d’un espectacle que forma part d’actes històrics, segons informa l’ANA.

L’exhibició estarà composta per dues grans parts, amb quatre danses cadascuna d’elles. La primera part serà una oportunitat per retornar a les danses més tradicionals com la Provenzal o el Ball pla de Sant Mateu, les quals «són fons d’armari», segons Martín. Però la companyia no es queda aquí: estrenarà la Dansa dels masovers, una dansa totalment nova coreografiada per Albert Sans i amb música d’Agustí Cohi, que tindrà lloc també durant la primera part.



Per altra banda, la segona part recupera també danses originals, com les Tardes a Engordany, que es va estrenar la temporada passada. Una estrena d’aquesta edició que es podrà gaudir a la segona part és Clavellet, que comptarà amb música del grup balear S’albaida.



Finalment, l’Esbart Santa Anna tancarà l’espectacle amb una dansa divertida i participativa que inclourà tot l’equip de dansa: Raïman. Si per alguna cosa es caracteritzen els espectacles de l’Esbart, és pel continu homenatge a la parròquia escaldenca, i aquest any no s’ha fet cap excepció. La música del ball final i una coreografia seran obra de Brigit García, una compositora natural de la parròquia. El conseller de Cultura, Salomó Benchluch, ha insistit en aquesta idea, remarcant que «l’objectiu és no perdre les arrels», però «anar innovant».