Notícia Manel Figuera presenta el seu últim llibre a La Puça

Manel Figuera Abadal presentarà el seu primer llibre de viatges, A través dels Andes bolivians, aquest dimecres 19 de juliol a les vuit del vespre a la Llibreria La Puça d’Andorra la Vella.



Autor de 40 llibres i guanyador de diversos premis literaris, Figuera relata en aquesta última publicació les aventures que va viure a Bolívia amb cinc amics durant ben bé dues setmanes, a l’agost de l’any passat.



L’objectiu dels viatgers era clar: assolir el cim de l’Acotango i el Sajama, totes dues muntanyes de més de 6.000 metres d’altitud, després d’haver passat per una climatització al llac Titicaca. Lògicament el transcurs va estar carregat de sorpreses, les quals narra Figuer,; destacant com a protagonistes les muntanyes i les persones amb qui va conviure, inclosos els guies bolivians.



El llibre ha estat per a l’autor la millor manera de reviure un viatge inoblidable que va compartir amb uns amics i que, a partir d’ara, podrà compartir amb persones també molt especials: els seus lectors.