Notícia Compromís reclama ajuts per als desplaçaments sanitaris El grup urgellenc ha presentat una moció a la Generalitat L’Hospital de la Seu d’Urgell.

Compromís X La Seu va presentar ahir una moció al ple municipal, que serà debatuda dilluns vinent, en què sol·licita reclamar a la Generalitat que impulsi una línia d’ajuts econòmics per a pacients i famílies que han de desplaçar-se als hospitals de Lleida o Barcelona per ser atesos, informa Ràdio Seu.



El grup municipal justifica la proposta indicant que «les retallades a l’Hospital de la Seu, amb la consegüent reducció de serveis sanitaris, ha comportat un augment de les derivacions a d’altres centres mèdics i un perjudici econòmic i social per als urgellencs, així com per als usuaris dels serveis sanitaris d’arreu del Pirineu». La moció remarca que tot plegat ha derivat en l’obligatorietat de fer nombrosos viatges per rebre tractaments, ser visitats per metges especialistes o dur a terme proves diagnòstiques, «amb els costos que això comporta per als pacients».



Segons afirma el grup municipal, l’any 2006 s’atenia el 76,79% de les persones que acudien al Sant Hospital, mentre que l’any 2015 aquest xifra va ser del 69,18%. Compromís opina que les derivacions a Hospitals de Lleida i Barcelona, que han passat d’un 23,21% a un 30,82%, es poden justificar quan la patologia del malalt requereix una atenció especialitzada o molt greu, «però no quan és provocada per les retallades de serveis bàsics». En aquest sentit, el grup subratlla que «la tisorada perjudica greument les famílies de les zones de muntanya».