Notícia Votacions dels Pressupostos Participatius de la Seu Els projectes es podran votar en cinc espais públics de la ciutat Anunci dels Pressupostos Participatius 2017

Aquest dilluns 17 de juliol comença la fase de votació dels Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb els quals els habitants decidiran el destí d’una partida de 100.000 euros dels comptes municipals, segons Ràdio Seu.



Tots els veïns majors de 16 anys i empadronats al municipi hi podran prendre part fins diumenge 30 de juliol, en cinc espais públics de la ciutat: l’Oficina d’Atenció Ciutadana, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, la Biblioteca Sant Agustí, la Piscina Municipal (els caps de setmana) i el Pavelló Poliesportiu (dijous i divendres). Cada veí pot escollir un màxim de cinc propostes diferents.



Aquest any els autors de les peticions que han estat seleccionades tenen l’opció de donar a conèixer públicament els seus arguments per convèncer els veïns i animar-los a votar la seva idea. L’acte de presentació de propostes, obert a tothom, es durà a terme a l’inici de la fase de votació: aquest dilluns dia 17, a les set de la tarda a la sala d’actes de l’ajuntament.