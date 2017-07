Torres es desvincula de la proposta de Viladomat sobre l’esquí escolar

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va matisar ahir que Saetde en cap cas ha dit que no vulgui participar en l’esquí escolar.



Segons Torres, la manifestació la va fer únicament l’accionista majoritari de la societat, Joan Viladomat. Tot i això, el cònsol no creu que la voluntat de Viladomat sigui «deixar els nens del país sense poder esquiar a les seves pistes, més aviat, crec que es va reunir amb Ski Andorra per fer únicament una petició força normal: que es revisin els preus dels forfets escolars. I és que fa cinc o sis anys que no es varien, mentre que els preus de les estacions han anat augmentant».



A més, Torres creu que si es fa la revisió que es demana, no hi haurà «cap problema» perquè Saetde continuï oferint les seves pistes als menuts com ha estat fent fins ara. Tot i això, també va recordar que si finalment es vol prendre la decisió de no continuar amb l’esquí per a infants –cosa que veu poc probable– s’haurà de comptar amb el suport dels altres accionistes de Saetde, entre ells, el comú encampadà. I per ara, sembla que la seva posició serà contrària.



D’altra banda, el cap de Govern, Toni Martí, va assegurar ahir que la reivindicació de revisar els preus de l’esquí escolar «no és cap cosa nova. Viladomat ha fet la petició en anteriors ocasions, el que passa és que ara es diu en un context on hi ha altres problemàtiques». Per tot, va demanar que «no es treguin les coses de mare».

Trasllat de la petició al govern / La directora d’Ski Andorra, Montse Guerrero, va remarcar també ahir que després de la reunió mantinguda amb Viladomat, Ski Andorra «va fer arribar la postura de l’accionista i de les altres tres societats relacionades amb el món de l’esquí al Govern».



A més, Guerrero va especificar que els preus que demana de revisar Viladomat serien dos: el del forfet extraescolar de cap de setmana i el diari. En relació al del cap de setmana, que és per a menors de 18 anys, la directora va puntualitzar que l’any passat valia 160 euros (98 els posaven les famílies i la resta el Govern) i que aquest any el seu cost ha augmentat un 4%. L’altre forfet és el diari per als nens que van a esquiar amb l’escola. El preu d’aquest s’ha incrementat en un 0,4% i està subjecte a l’IPC.



Compra d’Arcalís / En relació a la voluntat de Viladomat de comprar l’estació Ordino-Arcalís, Torres va destacar que fins que el comú no rebi una proposta «ferma» no farà declaracions al respecte. Tot i això, va manifestar que el fet que l’accionista pugui fer la compra de forma separada (sense el comú) no està del tot clar. «Hi ha uns estatuts i cadascú en fa la interpretació com considera, però nosaltres creiem que tal i com estan redactats, per poder adquirir l’estació es necessita el vot del comú».



L’executiu intervé / Malgrat que la dissolució de Nevasa cada vegada es fa més palesa, Martí va remarcar que de cara a la propera setmana té la intenció de fer una reunió conjunta amb Viladomat i els cònsols majors d’Ordino, Canillo i Encamp per parlar «de forma assossegada» de la situació que s’està conformant entorn a la societat i a Grandvalira, així com per «rebaixar una mica la tensió entre tots, perquè sé que malgrat les polèmiques, els diferents implicats tenen bon feeling per parlar».



Tot i això, el cap de Govern va especificar que Nevasa no serà l’únic tema de la trobada, «doncs també parlarem de l’esquí, perquè encara que la neu no sigui patrimoni, és d’Andorra i per a nosaltres és un gran potencial». Segons Martí, «està bé que a banda de les polèmiques puguem parlar de tot el sector, ja que som l’enveja dels Pirineus».



Martí i Torres van fer aquestes declaracions durant la Festa Nacional de França que es va celebrar ahir a les instal·lacions de l’Ambaixada francesa a Andorra. Un acte que també va servir perquè els representants comunals que formen part de Saetde i Ensisa poguessin parlar de la situació de manera informal.