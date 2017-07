L’aeroport Andorra-La Seu tindrà en un any el sistema de GPS

L’aeroport d’Andorra-La Seu tindrà en un any el sistema GPS instrumental que ha d’afavorir l’aterratge i enlairament dels vols, va precisar ahir l’alcalde de la capital urgellenca, Albert Batalla. «És difícil donar un calendari exacte perquè no depèn d’Andorra i Catalunya, sinó dels estudis de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Intueixo, que, com a molt, pot tardar un any la validació», va assegurar Batalla.



L’alcalde de la capital urgellenca va fer aquestes declaracions després que tècnics andorrans, catalans i espanyols es reunissin el passat dimecres a Madrid. En concret, en aquesta trobada hi va acudir l’assessor aeronàutic del Govern, Guillem Santacreu, el director d’Aeroports Públics de Catalunya, Jordi Candela, la directora de l’aeroport de la Seu d’Urgell, Cristina Pastor, i el professor i enginyer de la Universitat Politècnica de Madrid Luís Pérez, que és qui ha elaborat l’informe sobre el sistema GPS instrumental que es vol instal·lar en la infraestructura de la Seu d’Urgell.



El grup va entregar i explicar el document als tècnics tant d’AESA com d’Enaire, l’empresa espanyola encarregada en la gestió dels vols. «Van veure l’informe d’una manera favorable. Hi ha un canvi d’actitud molt positiu i van veure bé l’informe», va relatar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres. En aquesta mateixa línia, va ressaltar que estan «súper contents» de com va anar a la reunió, ja que Pérez va saber resoldre tots els dubtes que va generar el document als tècnics del Govern espanyol.

Pròxima trobada / Ara, va explicar Torres, AESA i Enaire dedicaran els dos mesos d’estius per estudiar l’informe i preguntar sobre els dubtes addicionals que els hi pugui generar. El setembre està previst que hi hagi una altra reunió i, si es valida l’informe, es començaran a donar els següents passos. En aquest sentit, Torres va explicar que un cop s’aprovi el document, Enaire haurà de fer els plans de vols, així com les rutes tant d’aterratge com d’enlairament.



Amb aquest calendari, Torres va coincidir amb Batalla que com a molt tard s’espera que en un any el sistema de GPS es pugui instal·lar com a molt tard en un any.



Tant el ministre com l’alcalde van explicar que la complicació rau que és un sistema pioner a Espanya. «A França ja funciona en alguns aeroports, però a Espanya és el primer cop que s’instal·larà», va matisar Torres. És per aquest motiu, que els tècnics del Govern espanyol estan analitzant al detall aquest mètode. La seva particularitat és que mentre els altres sistemes GPS, també tenen el suport d’altres instruments, el que es vol aplicar a l’aeroport d’Andorra-La Seu funciona íntegrament amb GPS. Actualment, el sistema que s’utilitza en aquesta infraestructura és el visual, cosa que complica l’aterratge d’avions quan hi ha condicions climatològiques adverses. En canvi, aquest sistema GPS instrumental ha de permetre que una nau pugui aterrar o enlairar-se independentment del clima. «Aquest sistema és una garantia superior que facilitarà l’arribada de vols comercials», va assegurar Batalla.