Andorra Telecom guanya 20 milions d’euros amb MásMóvil

Andorra Telecom ha guanyat 20 milions d’euros amb les accions que va comprar de MásMóvil ara fa un any, segons han explicar des de la parapública. En concret, va adquirir un 2,7% d’accions del grup de telefonia espanyol, per un preu de 19 euros cadascuna. En total, es va gastar 10 milions d’euros en la compra. Ara bé, actualment, les accions de MásMóvil s’han triplicat i tenen un valor de 62 euros. Així doncs, si es descompta els deu milions que va destinar la parapública amb la compra, en un any la parapública ha obtingut un benefici de 20 milions d’euros. MásMóvil, que el juny de l’any 2016 va adquirir Yoigo, és la quarta companyia de telecomunicacions més important d’Espanya.



L’empresa ahir va entrar en el Mercat de Valors Continu (MVC) espanyol, on va debutar amb un creixement del 1,556%, de les seves accions. El MVC és un sistema borsàtil electrònic que connecta les quatre borses de valor espanyoles (Madrid, Barcelona, Bilbao i València). Això permet que, des de qualsevol d’aquests mercats, es poden realitzar operacions de compra i venda d’accions.



D’altra banda, el director de Seguretat i Control de l’operador nacional, Cèsar Marquina, va intervenir ahir en el primer seminari europeu de ciberseguretat que se celebra a Astorga (Lleó, Espanya) fins avui. En la trobada s’analitza la nova normativa europea de protecció de dades, que s’ha d’implementar a partir del 25 de maig del 2018.