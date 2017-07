La defensa d’un penat per tràfic de cocaïna diu feia «petites cessions»

La defensa d’uns dels implicats en l’operació Neta va assegurar ahir que el seu client no traficava amb cocaïna, sinó que feia «petites cessions» d’aquesta droga a amics, en el judici celebrat al Tribunal Superior.

El 2014, en el marc de l’operació Neta, es va detenir una trentena de persones per introduir cocaïna, marihuana i haixix al Principat des de la Seu d’Urgell. L’home, que ahir es va asseure en el banc dels acusats, se’l considera culpable d’emmagatzemar els estupefaents a casa seva. En el seu domicili, la policia hi va trobar més de 200 grams d’haixix, vuit de cocaïna i 12,6 grams de marihuana, segons va transcendir ahir en el judici. A més, també es van trobar bàscules de precisió, un ganivet amb restes d’haixix, així com diverses bosses foradades per embolcallar la cocaïna.



Per tot això, el Tribunal de Corts el va condemnar l’abril passat a tres anys de presó, un d’ells ferms, pels delictes majors de tràfic de productes estupefaents cocaïna i haixix; menor de consum de cocaïna i tres contravencions penals continuades de consum individual, en grup en lloc públic de productes estupefaents cànnabis.



La defensa no va desmentir cap dels delictes, excepte el de tràfic de cocaïna. En aquest context, va argumentar que el penat hauria fet aquestes petites cessions de la droga a amics. Malgrat això, durant la instrucció tres homes van assegurar que el condemnat els hi hauria venut cocaïna. Un d’ells, inclús, va afirmar que hauria adquirit fins a set vegades estupefaents provinents del penat. Ara bé, dos dels testimonis no van acudir al judici que va tenir a Corts, per la qual cosa la defensa va demanar que no se’ls tingués en compte com a prova. Una postura en la qual el Ministeri Fiscal es va mostrar en contra, ja que va considerar que és suficient la declaració que van perpetrar aquestes dues persones durant la investigació.

Separació de penes / La defensa també va demanar que es divideixin les penes per cada un dels delictes, ja que Corts va unificar tota la condemna en una. La lletrada va argumentar que això li impedia poder saber quina era la pena per cada un dels delictes i, per tant, que no pogués demanar que es retirés en una condemna si no estava d’acord amb una d’elles. Aquest seria el cas de la pena aplicada per tràfic de cocaïna. La fiscal, però, també s’hi va oposar i va dir que el Codi Penal permetia poder fer aquesta unificació de delictes per obtenir una sola pena.



La lletrada va reclamar que el penat, que no va arribar en qualitat de pres, no ingressés a la presó. Això es deu al fet que va rebutjar la condemna d’un any de d’arrest ferm per al seu client. L’advocada va exposar que, en cap cas, la pena hauria de superar l’any de presó. A més, va indicar que durant la instrucció l’home va passar quatre mesos en el centre penitenciari. En aquest sentit, va afirmar que és un període suficient i, per tant, que no hauria de tornar a la Comella.

El Ministeri Fiscal, però, es va oposar a aquesta possibilitat i va reclamar que se li imputi la condemna sencera que va decretar a Corts. En aquest sentit, va exposar que segons el Codi Penal la pena hauria pogut arribar als 15 anys, però que creu que amb els tres és suficient.



La defensa també va exigir que se li redueixi la multa. Per cada una de les contravencions penals, se l’imputat una multa de 400 euros, fent un total de 1.200. Ara bé, va reclamar que no fos superior de 150 euros, cosa que faria una multa total de 450.

Canvi de vida / L’home va intervenir al final de l’audiència d’ahir i va demanar al Tribunal Superior que desestimés la seva entrada a la presó, ja que ha fet un canvi de vida. «Ara estic enfocat amb la meva família i la feina», va assegurar el penat. L’home té un treball estable des dels 16 anys i amb contracte fix. A més, té una dona que té una filla d’un altre home, però que el penat considera com si fos. «Ja no penso en sortir de festa, sinó en estar amb la meva dona i la filla», va dir. A més, va manifestar que durant el temps que va estar a la Comella es va adonar del mal que havia fet a la seva família i, per això, va decidir canviar de vida.