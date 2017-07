Higini Cierco té altres prioritats i Baró recorda que no és liberal

La llista amb els cinc noms que s’han posat sobre la taula per tantejar com a caps de llista per Liberals d’Andorra a les pròximes eleccions generals 2019 ha provocat les primeres reaccions d’alguns dels citats. El secretari general del partit, Amadeu Rossell, i el cònsol major de la Massana, David Baró, han respost, mentre que la resta del quintet –Josep Pintat, Higini Cierco i Jordi Gallardo– han declinat opinar al respecte.



Baró es va expressar ahir molest ja que va recordar que no és militant de Liberals d’Andorra, sinó que està a la plataforma Ciutadans Compromesos. De fet, el polític lidera una plataforma que engloba persones de diferents colors i sensibilitats, entre les quals també hi ha liberals, però en tot cas, Baró va reiterar que «no estic al partit». El cònsol, a més, va subratllar que «sempre he dit que estic compromès amb la Massana». I així és, ja que Baró ha comentat en més d’una ocasió que la seva intenció és acabar el segon mandat a la parròquia, tasca incompatible en presentar-se com candidat a cap de Govern. Si Liberals vol festejar Baró, s’ho haurà de treballar ja que el cònsol té molt clara quines són les seves prioritats.



Un altre nom de la travessa és el de l’empresari Higini Cierco, que no ha volgut manifestar-se sobre el fet que el seu nom estigui en una llista. Amb tot, segons fonts consultades pròximes al seu entorn, Cierco ha tingut coneixement que el seu nom va ser citat en una executiva liberal com a persona a tenir en compte a l’hora de configurar la llista. Sembla ser, però, que Cierco no tindria cap intenció de posar-se en política ja que ara mateix té d’altres prioritats i, a més, no hi ha cap procés electoral en marxa. En cap cas, Cierco no s’ha postulat.



L’empresari és militant de base liberal des de fa una colla d’anys, però no participa mai en les reunions ni els actes. No obstant això, el nom de Cierco ja va sonar fa anys com a possible candidat liberal, o membre de la llista electoral, quan es preparava el relleu a Marc Forné. El candidat va ser Albert Pintat, que va guanyar les eleccions.



D’altra banda, Amadeu Rossell va valorar ahir que la filtració de noms correspon a «una actitud molt típica andorrana de quan s’acosta una fita electoral, que consisteix en dibuixar escenaris». Rossell va matisar que des de Liberals d’Andorra sempre s’ha assegurat que es prepararà una llista «amb gent molt preparada». De fet, el secretari general del partit considera que els quatre noms que l’acompanyen a la travessa –Pintat, Cierco, Baró i Gallardo– són persones molt preparades, molt més que ell per assumir la responsabilitat. «Encara em queda molt camí polític, no és la meva intenció», va dir, «però estic al servei del partit».

L’executiva liberal té com a encàrrec aprovar el reglament del procediment mitjançant el qual s’establirà la fórmula per escollir la persona candidata. El procés es tancarà abans de finals d’any.