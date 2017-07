França estén la mà a Andorra en la lluita contra el contraban

ambaixadora francesa a Andorra, Jocelyne Caballero, va aprofitar ahir la celebració de la Festa Nacional de França per posar en relleu els grans avenços que ha fet Andorra en la lluita contra el contraban. A més, va remarcar que des del govern francès s’espera que la «cooperació» entre el Principat i França «en aquesta lluita se segueixi enfortint». I és que Caballero va remarcar que malgrat que el tabac és un element «extremadament important per a l’economia andorrana –i això ho comprenem–, també és cert que el contraban és un factor d’inseguretat pública que preocupa els francesos». Per tant, «seguirem establint relacions per combatre aquest delicte».



Al respecte, el cap de Govern, Toni Martí, va remarcar que la col·laboració amb França en temes de contraban sempre ha estat present i que s’han pogut desarticular operacions delictives, sobretot al Pas de la Casa, amb l’actuació conjunta dels policies i duaners d’ambdós països. Tot i això, va remarcar que –a banda de les millores de comunicació que s’estan fent en les carreteres d’accés a França– a hores d’ara no hi ha cap pla específic en conjunt per lluitar contra el contraban.

Negociació pel tabac / D’altra banda, Martí va especificar que la transitorietat de 20 anys del tabac proposada davant de la Unió Europea (UE) va pel bon camí, tot i que fins a finals de setembre l’organisme no donarà una resposta ferma. Abans d’aquest anunci, però, el Govern es reunirà amb el sector tabaquer per arribar a «una opinió conjunta i poder tancar així l’acord de l’article 24 d’una vegada per totes».

Tanmateix, Martí va recordar que juntament amb la transitòria s’ha proposat un topall màxim d’importacions de tabac anuals per evitar tornar als nivells que històricament havien propiciat augments alarmants del contraban. Aquest topall serà de 1.600 tones anuals, i tot el que superi aquesta xifra, tindria un recàrrec impositiu del 20%.



Tot i això, el cap de Govern va matisar que és important que Andorra pugui «continuar tenint els ingressos» actuals del tabac però sense que aquests acabin suposant un pes important en el pressupost de l’Estat, com passa ara. De fet, va remarcar que el país hauria d’anar cada cop més en la línia d’incentivar el seu mercat interior i de potenciar altres sectors com la indústria, posant com a exemple San Marino.

En relació a la negociació amb Europa, Caballero va destacar que entén perfectament la voluntat d’Andorra d’apropar-se a la UE i que aquest serà un fet positiu. Posant de relleu a més que el Principat es veurà beneficiat per la presidència d’Emmanuel Macron, ja que «ha motivat que l’entorn europeu torni a confiar en França i a formar part de les nostres discussions».



Precisament, dimarts vinent Martí es trobarà amb Macron a París, on es desplaçarà amb el síndic Mateu. Segons Martí, durant la trobada es tractaran molts temes, com l’Acord d’Associació, les relacions bilaterals i «tot el que ell vulgui parlar».

Sistema educatiu / D’altra banda, Caballero va remarcar que França cada cop té més «presència» al Principat gràcies al sistema educatiu francès. Una afirmació que va confirmar Martí, «doncs és veritat que cada cop hi ha un major equilibri» entre els joves que decideixen finalitzar els seus estudis a Espanya amb els que prefereixen fer-ho a França, quan anys enrere la majoria d’alumnes optaven per cursar els estudis superiors al país castellanoparlant.



Tot i fer-se palesa aquesta presència, el consolat francès a Andorra va tancar les seves portes l’any passat. Al respecte, Caballero va remarcar que la possibilitat d’obrir un nou consolat al país no està tancada, malgrat que la decisió no depèn d’ella. En tot cas, va reiterar que els residents francesos no estan desatesos, «ja que Barcelona té un consolat que els pot atendre perfectament».