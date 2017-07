Castellar de N’Hug (Berguedà)

Compta amb un important patrimoni artístic i natural. Un dels rius més importants de Catalunya, el Llobregat, neix en el seu terme municipal, amb unes fonts que no deixen de brollar aigua durant tot l’any. Les cases són de pedra i han sabut mantenir l’estructura i construcció tradicional.



Ben a prop es troba l’antiga fàbrica de ciment Asland,que va tenir activitat de 1904 a 1975. Es pot realitzar una visita a la instal·lació, abandonada des de llavors i ara musealitzada. Amb el tren del ciment, que antigament servia per portar les mercaderies fins a la Pobla de Lillet, es fa una ruta amb aturada als Jardins Artigas, modernistes i dissenyats a principis del segle XX per Antoni Gaudí. L’esdeveniment estel·lar del poble és el Concurs de gossos d’atura. Aquest any se celebra el 27 d’agost.