Jan Ullrich i Marcel Wüst: ambaixadors alemanys

Després de l’etapa professional es pot gaudir de l’esport practicat d’una forma diferent, sense la pressió del resultat a sobre. Jan Ullrich i Marcel Wüst són dos d’aquests que es poden prendre la vida ara d’una altra manera. Segueixen estretament lligats al ciclisme, però amb la intenció de passar-s’ho bé. Es troben a Andorra, avui realitzaran una sortida amb aficionats i demà participaran a la Multisegur Volta als Ports d’Andorra.



Estan convidats per promocionar el país com a destinació de cicloturisme al mercat alemany. Ahir van dir la seva sobre l’estada que realitzen al Principat. En un to molt distès, sense perdre de vista l’etapa en directe del Tour de França que es veia a la televisió que tenien just a la seva esquena. Fa 20 anys, Ullrich va guanyar l’etapa de la ronda gal·la que finalitzava a Arcalís, en l’edició que li va permetre sumar al palmarès el seu únic Tour. Aquell mateix dia es posava el mallot groc, que també aconseguiria enfundar-se dos anys després a la Vuelta Espanya, quan el líder encara anava d’aquest color i no del vermell actual. L’alemany recorda que era «una etapa molt llarga, amb l’ascensió a diferents ports abans de l’arribada. Bjarne Riis llavors era el líder de l’equip i em va donar permís per atacar, perquè em sentia molt fort. Vaig fer-ho a la zona on els percentatges de l’ascensió eren més importants i em vaig poder adjudicar la victòria».



Els records per a uns i altres són diferents. Wüst admet que, per les característiques que tenia, «no tinc massa bons records d’Andorra com a professional, perquè no és un lloc gaire bo per als sprinters», però actualment té la possibilitat de viure-ho tranquil·lament i veient-ho ara «m’encanta», per tant, «passarem aquest missatge fora. És un país fenomenal, amb carreteres molt bones i amb molt poc trànsit». Amb els pas d’etapes pel Principat els últims anys de les grans rondes, com el Tour i la Vuelta, fa que el país i els seus paisatges cada cop siguin més mediàtics. «Tots els que segueixen el ciclisme coneixen Arcalís. Els altres ports encara no massa, però segur que en uns anys sí» i, a més, per les condicions climatològiques permet que «a l’estiu es pugui anar a rodar», al contrari d’altres indrets on no és aconsellable sortir a la carretera per la forta calor.



Fora de les curses, Wüst ha estat en diferents ocasions a Andorra, però sense agafar la bicicleta. Ahir ho feia per primer cop i avui amb Ullrich realitzaran una sortida amb tots aquells aficionats que ho vulguin. Serà a les 10 del matí a l’Hotel Nòrdic i rodaran per la Vall d’Incles i Ransol. Demà participaran a la Volta als Ports. Aquestes són les activitats que ara gaudeixen. «Ho hem donat tot en el ciclisme. Hem tingut molt patiment i ara toca aprofitar-ho i viure bé amb l’esport», assenyala Wüst, remarcant que «tenim passió pel ciclisme», com quan competien, i tot aquest esforç «no es fa per diners, sinó per l’afició i el cor». Ahir no es perdien la ronda gal·la, que és «l’esdeveniment esportiu més gran del món». «El Tour és el Tour, però la prova que porto al cor és la Vuelta», assegura. Aquesta edició està emocionant: «Froome té equip però sembla que li falten cames. Aru no té equip, així que s’haurà de veure si es fan aliances amb altres».

Volta als Ports / Demà es disputa e la Multisegur Volta als Ports d’Andorra, que celebra el 40è aniversari, i per commemorar-ho hi participen els dos exciclistes alemanys. Comptar amb la seva presència «és molt important», assenyala Gerard Riart, director de la cursa, i «la idea és que cada any puguin venir». Tots dos estaran avui a la plaça de les Fontetes de la Massana al village de la prova, signant autògrafs i compartint experiències amb els aficionats al ciclisme. Finalment seran 1.200 els participants, entre els quals una vintena de corredors professionals, que aprofiten la cursa per realitzar un entrenament de qualitat i donar l’oportunitat als seguidors a compartir-hi carretera. «Descobriran el que és Andorra. Quan estàs en una cursa no t’adones de res. Ara tindran l’oportunitat de conèixer el que tenim al país», indica Riart referint-se als dos alemanys.



Al contrari de Wüst, Ullrich només ha estat a Andorra competint, en tres ocasions, Al Tour i la Vuelta se li suma una Volta a Catalunya. En aquesta marxa cicloturista «espero passar-m’ho bé», tot i que comprovant el perfil del recorregut es presenta «dura, però vull gaudir del paisatge i recordar quan vaig ser-hi». Segur que quan comenci a recórrer el traçat les imatges de fa vint anys li vindran a la ment, i més en l’ascensió a la coma d’Arcalís, amb aquell atac fulminant que cap rival va poder aguantar.