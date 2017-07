Abalde i Rabaseda tanquen el Nike Camp

El pas de jugadors professionals pel Nike Camp finalitzava ahir amb la presència d’Alberto Abalde i Xavi Rabaseda, que tenen un rol diferents als seus respectius equips.



Abalde deixa el Joventut i jugarà al València Basket. «És un pas molt important a la meva carrera, un repte al qui hi tinc moltes ganes», assegura el gallec, que té com a objectiu «seguir creixent com a jugador a la vegada que creix l’equip i el projecte del club. A poc a poc, treballant dur, fent el que em demani l’entrenador i ajudar en el que pugui». Participant en dues competicions «el repte es fa més gran havent guanyat la lliga l’any passat i jugant Eurolliga. Serà una temporada molt llarga, amb molts partits i intentarem fer pinya des de l’inici i construir un bon equip. Serà diferent, amb un nou entrenador també. Els nous ens intentarem adaptar l’abans possible i anar a per totes». Rabaseda, consolidat a l’Herbalife Gran Canària, confia la propera temporada que l’equip doni un salt, perquè dels primers «estem molt a prop, però sempre que hi ha aquest passet que separa els equips que estan lluitant per posar-se en el grup dels cinc grans, que jugaran l’Eurolliga l’any vinent».