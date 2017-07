Volta als Ports amb rècord

El dia acompanyava, i els participants també. La trentena de professionals que van reunir-se a la Multisegur Volta als Ports d’Andorra van permetre que la prova tingués un ritme ràpid i que s’instaurés un nou rècord. El basc Raúl Portillo va repetir la victòria aconseguida l’any passat en el circuit llarg.



Van prendre la sortida 1.200 corredors. Ja d’un bon començament el ritme va ser elevat. Les ascensions es van anar acumulant amb el coll de la Peguera, alt de la Comella, collada de Beixalís i Arcalís. Portillo va imposar-se en els 109 quilòmetres i 3.232 metres de desnivell amb un temps de 3.44.19 hores, rebaixant en onze minuts el rècord de la prova que va aconseguir l’any passat. Al traçat si «li sumes l’altitud, més la calor, es fa molt dur. Hi havia com trenta professionals i el ritme d’ells encara que vinguin a entrenar és altíssim. Un amb l’altre van ràpid, amb relleus, i el temps de la marxa ha estat espectacular. S’ha anat molt ràpid», exposava Portillo, que va superar als professionals, però no estan a la mateixa guerra perquè «ells entrenen i jo competeixo». Per vèncer, la clau està a Arcalís perquè «és el quart esforç, amb molta calor i molt temps en alçada».



La segona plaça va ser per al càntabre Ángel Madrazo, que entrava un segon més tard. És professional, mai havia fet la Volta i venia a entrenar. «Es tracta de disfrutar del dia, els cicloturistes, la bicicleta i aquests paisatges que són astoradors», assegurava Madrazo, que com la resta de professionals, aquest «és un bon entrenament de cara a les nostres curses i aquí venim a participar i si pots ajudar a algun amic molt millor», com permetre que guanyés Portillo. El recorregut que va afrontar «és espectacular. Vinc de Cantàbria, que potser és molt similar a això però les muntanyes són més baixes. És un espectacle. Estic enamorat d’Andorra». La tercera posició del podi la va ocupar el francès Sébastien Pillon (3.45.01). El millor andorrà va ser Òscar Cabanas, que va concloure 30è amb 4.08.56. En categoria femenina va vèncer Sheyla Gutiérrez, actual campiona d’Espanya i que es presentava després de guanyar recentment una etapa del Giro d’Itàlia, amb un temps de 4.39.02. La van acompanyar al podi Iris Gómez (4.50.02) i Maria Fargues (5.10.18).



El tercer recorregut més extens era de 81 km i 2.322 m. Era on participaven els dos caps de cartell, els excorredors alemanys Jan Ullrich i Marcel Wüst. El primer, que fa 20 anys va vèncer a Arcalís en una etapa del Tour de França, edició en la qual s’acabaria imposant, no va poder acabar. Va tenir problemes al genoll esquerre en la pujada a Beixalís, als quals se li van sumar una indisposició estomacal i en l’ascensió a Arcalís es va retirar. No anava a competir, com Wüst, que sí que va finalitzar. Era un dia per gaudir-lo i tots dos es van estar fent fotografies amb els aficionats i corredors que els hi demanaven i xerraven amb ells. Van guanyar Iñaki Martínez i Iolanda López.



Gerard Riart, director de la cursa, considerava que aquesta edició va ser «immillorable, amb la participació i el dia que hem tingut», i amb els corredors que van parlar «el feedback que ens transmeten és molt bo». El tall de trànsit del Serrat fins Arcalís el considera més que positiu perquè «per als corredors ha estat brutal. Que puguin pujar aquest port sense vehicles és el que ve a buscar el cicloturista», i en un futur «hem d’anar per aquesta via».