Andorra Telecom invertirà 2 milions per millorar el 3G i 4G

Andorra Telecom invertirà gairebé dos milions d’euros per millorar les cobertures de 3G i 4G. Segons informa l’ANA, actualment el Principat té repartits per tot el territori un total de 150 punts per garantir l’accés a Internet a través d’aquestes cobertures. Les antenes (90 pel 3G i 60 pel 4G) estan connectades per fibra a dues centrals situades a la Massana i la Comella.



La voluntat d’invertir en les cobertures respon a les novetats en relació al roaming, ja que tal i com destaca la companyia de telecomunicacions, la inversió ha de servir per aguantar l’augment dels usuaris connectats a Internet a causa de «les baixades de tarifes dels països veïns».

Les millores / Segons la previsió d’Andorra Telecom, el creixement de tràfic en el consum de 3G continuarà creixent al llarg dels pròxims anys, i és per això que enguany l’empresa vol ampliar la capacitat de la xarxa amb una nova estació a les parròquies centrals i una altra al Pas de la Casa. Pel que fa a la cobertura de 4G, que va començar a implementar-se al país l’octubre del 2014, es va millorar la velocitat a les parròquies centrals i al Pas de la Casa fins a 300 Mbps.



En el marc de la millor implementació d’aquesta cobertura a tot el Principat, Andorra Telecom té previst afegir 4G en pics alts de muntanya on actualment només hi ha 2G. Segons informa l’empresa de telecomunicacions, la cobertura 3G aconsegueix arribar al 95% de la població del país, mentre que la del 4G arriba fins al 90%. Pels propers anys, l’operadora de telecomunicacions assegura que ja s’està treballant per poder augmentar la velocitat de la xarxa en 4G i redissenyar l’arquitectura de la infraestructura per adaptar-la als requeriments del futur 5G.