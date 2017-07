D’Ordino a la resta del planeta

El duet de violins de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), format per Alexandre Arajol i Francesc Planella, va oferir ahir un concert a Ordino en el marc de la celebració del Summer Village.



Segons informa l’ANA, els dos intèrprets van delectar el públic assistent amb diferents peces populars d’arreu del món, aconseguint que els ciutadans es poguessin traslladar a la musicalitat i sons de diversos indrets del planeta sense sortir en cap moment de la placeta del Pajó.



El concert va començar el recorregut per la música celta, amb obres com Danny Boy, Scotland The Brave i Morrison’s Jig. Seguidament, les obres de Carlos Gardel (Por una cabeza, El día que me quieras i Volver) van ser les encarregades de portar el públic fins a l’ambient més emblemàtic de la música argentina. La música klezmer, pròpia de la tradició jueva, va estar representada per peces com Hava naglia, Be Jewish, Why Don’t You?, Wedding Thing’ i La petite valse, entre d’altres.



Per tot, segons va destacar el violinista de l’ONCA, Alexandre Arajol, el programa va ser «molt variat i adient pel dia d’avui». A més, Arajol va indicar que «és molt agraït escoltar aquest tipus de peces a l’aire lliure». Pel que fa a la relació dels dos violinistes, va afirmar que ja fa molt temps que toquen plegats. De fet, la parella de l’ONCA ja va estrenar aquest mateix programa fa tres anys també a Ordino. «És un repertori que hem anat tocant per tot el Principat i avui tanquem una mica el cercle», va bromejar Arajol.



L’actuació d’ahir també es va emmarcar dins del cinquè cicle que celebra la formació ONCA Bàsic. L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra és una entitat impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà.