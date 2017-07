Notícia El Govern reclama 855.000 euros de la taxa de tinença de vehicles Enguany ha entrat en vigència la nova llei per cobrar un cànon segons les emissions de CO2 Un concessionari de vehicles híbrids a Escaldes-Engordany. Autor/a: TONY LARA

El Govern reclama un total de 854.764 euros per la taxa sobre la tinença de vehicles de l’any 2017, segons consta al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). En concret, un total de 9.219 persones o empreses no tenen domiciliat aquest impost. El ventall de deutes és molt ampli. La persona que més diners ha d’abonar, per exemple, ha de pagar 4.433 euros, mentre que una vintena ha d’aportar només 12 euros. En concret, aquests contribuents que no han pagat la taxa deuen una mitjana de 92,74 euros.



Els contribuents tenen fins al pròxim 5 d’octubre per fer les liquidacions de l’impost de manera voluntària, segons es precisa en el BOPA. Per regularitzar aquesta situació, hauran de desplaçar-se fins a les dependències del Servei de Tràmits, situades en l’edifici administratiu de Govern.



«A partir de l’endemà del venciment del període voluntari, s’inicia el període executiu», especifica la notificació del BOPA del 3 de juliol, firmada pel ministre de Finances, Jordi Cinca. Així doncs, l’administració procedirà a cobrar els deutes tributaris.



Nova llei dels vehicles / Això coincideix amb l’entrada de la nova legislació sobre tinença de vehicles, que per primer cop té en compte les emissions de CO2 dels automòbils. Fins ara, al Principat regia la legislació de la taxa sobre tinença de vehicles del 1994, que tenia en compte la seva potència o cavalls fiscals. En aquest context, l’impost es defenia segons els cavalls dels turismes, furgonetes o camions, mentre que en els ciclomotors i motocicletes es tenia en compte les cilindrades cúbiques.



Ara bé, actualment, regeix una nova llei de tinença de foment del vehicle elèctric que es va aprovar el 10 de març del 2016 i va entrar en vigor el 7 d’abril de l’any passat. La legislació, però, la va modificar el Consell General el passat 20 d’octubre. Amb aquesta normativa s’estableix un nou règim per cobrar la taxa de tinença de vehicles, que té en compte que a partir del 22 de gener del 2009 va començar a aparèixer a la carta groga el grau de CO2 que emet per quilòmetre cada un dels vehicles. En aquest context, els automòbils matriculats després d’aquesta data se’ls substituirà la potència fiscal pel grau d’emissions. En canvi, als vehicles que es van matricular abans se’ls seguirà aplicant el sistema antic, és a dir, els cavalls fiscals.



La llei, a més, preveu excepcions: els propietaris de vehicles de mobilitat elèctrica com els elèctrics purs, els endollables híbrids o els d’autonomia estesa estan exempts de pagar aquesta taxa, si els seus automòbils estan matriculats el 2016, 2017, 2018, segons dades facilitades per Govern.



D’altra banda, també s’estableixen bonificacions per a les furgonetes durant els dos exercicis posteriors d’entrada en vigor de la normativa, independentment, de l’any que es van matricular. Així doncs, el 2017 la bonificació serà del 50% i el 2018 del 25%.



Tarifes de la taxa per als turismes / Aquest impost fa que els vehicles que més contaminen hagin de contribuir més. En el cas dels turismes amb menys de vuit cavalls fiscals han de pagar una quota anual de 52 euros; entre vuit i 12 cavalls fiscals, 75 euros; els de 12 a 16, 101 euros, i els de més de 16, 169,5 euros.



Així mateix, els vehicles que tenen unes emissions de 120 gasos de CO2 per quilòmetre paguen una taxa de 24 euros anual; els de 121 a 160, 48 euros; de 161 a 200, 96 euros, i els que emeten més de 200, 192 euros.