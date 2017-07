Notícia Creació d’una xarxa per protegir espais naturals als Pirineus En el projecte europeu hi prendran part quatre parcs catalans Imatge del projecte GREEN Autor/a: El Periòdic

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu, el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser participaran fins al 2019 en el projecte europeu GREEN, que té per objectiu potenciar la col·laboració entre els diversos espais naturals al llarg de tot el massís dels Pirineus, per crear una xarxa que permeti coordinar una estratègia eficient i comuna en la preservació i millora de la biodiversitat d’aquesta àrea, informa Ràdio Seu.



El projecte compta amb un pressupost global de 2 milions, cofinançats al 65% per fons Feder, mitjançant el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2014-2020). Així, la Generalitat aportarà prop de 268.000 euros, dels quals recuperarà el 65%. A més de la Generalitat, formen part del projecte 16 socis més, vinculats a espais naturals dels Pirineus d’Aragó, Navarra, País Basc, França i Andorra.



Entre els socis hi ha Forespir, Parc Naturel Régional des Pyrénées-Catalanes, Parc Naturel Régiohal dels Pyrénées-Ariégeoises, el Parc National des Pyrénées, Centre National de la Propiété Forestière, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Conservatoires d’Espaces Naturels de Midi-Pyrénées, d’Aquitaine et d’Ariège, Fédération des Réserves Naturelles Catalanes, Gestión Ambiental de Navarra, Comú d’Ordino, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Diputaciones Forales de Álava, Guipuzkoa, Bizkaia, Conservatoire Bontanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Université Paul Sabatier (EDB) et CNRS (Géode), entre d’altres.



La diversitat de figures de protecció, espais naturals i administracions implicades al llarg del territori que abasta el massís dels Pirineus ha fet necessària la col·laboració entre les diverses regions per tal de garantir una estratègia comuna en l’abordatge de la preservació de la biodiversitat i singularitat d’aquesta àrea. Ara, el projecte vol fer un pas més creant una xarxa comuna per identificar punts forts i febles i consensuar respostes globals a l’hora d’actuar en tot aquest territori.

El projecte treballarà al voltant de quatre accions principals. La posada en xarxa contempla el fet de compartir experiències, dades i informació local en una plataforma informàtica comuna que facilitarà l’intercanvi de coneixements.