Balanç positiu a l’Andorra Jazz Escaldes-Engordany

Els organitzadors de l’Andorra Jazz Escaldes-Engordany han valorat de forma positiva el retorn del festival ja que, tot i no haver venut totes les entrades, el resultat final ha estat satisfactori vistos els esforços de promoció que es van fer els últims dies. El festival va finalitzar diumenge passat amb l’actuació de la consagrada artista nord-americana Madeleine Peyroux, amb una assistència de quasi 400 persones, segons un dels màxims organitzadors, Massimo di Stefano.

El reconegut festival es va voler recuperar 13 anys després de la seva clausura per situar novament Andorra al mapa del jazz, completant el cartell amb artistes de renom com Chano Domínguez o John Scofield.



Dies abans del començament del festival, les prediccions eren ben fosques: només es van vendre al voltant de 50 entrades per a cada concert. En aquest sentit, des de l’organització van multiplicar la promoció per a millorar les xifres, negant-se a suspendre cap concert i animats per la col·laboració rebuda des del Comú d’Escaldes-Engordany. Tot i l’esperit esperançador, el concert del guardonat Scofield es va haver de cancel·lar, però per motius aliens a la venda d’entrades del festival. El vol que havia de portar l’artista a Barcelona va patir un retard important, arribant a l’aeroport d’El Prat vora les nou de la nit, segons l’organització. Malauradament no va poder arribar a temps per a la seva actuació al Prat del Roure, que començava a les deu de la nit de dissabte passat. L’equip del guitarrista i compositor va demanar disculpes en un comunicat, i des de l’organització van donar l’opció als assistents de bescanviar l’entrada per al concert de Peyroux de l’endemà.



D’aquesta manera, l’actuació de Peyroux va ser el concert amb més assistència del festival, el qual va anar augmentant el nombre de persones assistents a mesura que passaven els dies, assegura Di Stefano. L’organitzador italià es va mostrar ahir satisfet amb el resultat de l’espectacle i feliç per l’ajuda rebuda des del comú escaldenc i la premsa andorrana, matisant que amb «un petit canvi al sistema organitzatiu serà suficient per millorar la venda d’entrades» la pròxima edició.



Di Stefano va anunciar igualment ahir que l’organització es reunirà amb el Comú d’Escaldes a finals de setembre i que «ja s’estan proposant alguns noms d’artistes» però que encara «no es pot dir res». El cartell s’anunciarà a finals d’any o a principis de l’any vinent.