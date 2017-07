Una infecció a la mà aparta Llovera de la Baja Aragón

Fa uns dies que Albert Llovera pateix una infecció a la mà dreta. Aquesta incidència no li permetrà ser a la Baja Aragón, que comença divendres, i que li suposava tornar a posar-se al volant del Tatra de l’equip Bonver Dakar Project.



«M’han comentat els doctors que tinc una cel·lulitis, en aparença no semblava greu, però en realitat m’ha costat 10 dies a l’hospital, primer a la Dexeus amb el Dr. Mir, després a la Guttmann i per fi a Andorra, per poder eliminar per complet l’esmentada infecció», exposa Llovera, que lamenta no poder participar a la prova aragonesa, sobretot per la feina realitzada pels tècnics per deixar el camió a punt: «Han treballat de valent per poder tenir operatiu aquest comandament que m’ha d’ajudar a suportar millor la duresa de la competició».



El pilot andorrà, que ahir va ser donat d’alta a l’hospital, va provar de competir fins al darrer instant, però no va ser possible. «Després de 10 dies sense seguir la preparació física necessària per afrontar una prova d’aquestes característiques, de comú acord, vam pensar que el millor era buscar un pilot que em substituís. Al final el triat ha estat el meu amic Rafa Tibau, crec que l’elecció és molt encertada, la seva dilatada experiència competint en proves tot terreny ens aportarà informació important sobre les nostres mecàniques». Amb la Baja Aragón descartada, Llovera provarà de recuperar-se el més aviat possible per seguir preparant el projecte del Dakar 2018, al volant del Tatra, i que arrencarà el pròxim mes de gener a la capital de Perú, Lima.