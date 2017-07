Saboya pretén accelerar els projectes estancats d’Andorra

El fins ara ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va prendre ahir possessió del seu nou càrrec com a ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació. Una de les prioritats d’aquesta cartera de nova creació serà donar una «embranzida a tot el procés d’obertura i transformació econòmica del Principat, ja que ara hi ha molts ingredients que no estaven presents a Andorra l’any 2011 [quan es va establir l’actual Govern] que fan que el país tingui realment l’aspiració de ser més competitiu», segons va destacar el Saboya.



Per dur a terme aquest ressorgiment, s’acceleraran projectes que fins ara havien quedat força estancats, com l’edifici The Cloud o l’Institut Oncològic Baselga i l’Institut Marquès. Com va detallar Saboya, el seu ministeri «té la idea de ser molt transversal i accelerar aquelles iniciatives que són compartides amb altres ministeris, com el d’Ordenament Territorial o els relacionats amb les telecomunicacions, l’energia o la salut». Els projectes «ja els tenim, ara hem d’aprofitar la nova cartera per crear un marc accelerador, així com per reforçar les relacions universals que tenim amb el sector privat», va afegir.



Precisament, Saboya va destacar que des del seu ministeri també s’intentarà col·laborar amb la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra per impulsar la nova marca del Principat que es vol donar a conèixer de cara a l’exterior, «la idea és anar construint una nova imatge del país, ja disposem dels ingredients i creiem que és una necessitat».

Negociacions amb la UE / Fins ara, Saboya encapçalava el ministeri encarregat de liderar les negociacions per l’Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE). Però des d’ahir, aquesta tasca la durà a terme Maria Ubach, la nova ministra d’Afers Exteriors.



Tot i això, Saboya no quedarà del tot apartat de les negociacions, ja que segons va detallar el mateix, el seu ministeri i el d’Ubach treballaran en conjunt per presentar davant d’Europa els termes d’Andorra en relació a la lliure circulació de serveis (la segona de les quatre llibertats que vol negociar el Principat).



En aquest sentit, Ubach va destacar que efectivament l’acord és una de les «prioritats» del seu ministeri però que no serà l’única, doncs «hi ha altres dossiers de caire bilateral i multilateral en què també hi treballarem». Tot i això, «és cert que de cara a l’octubre ens centrarem més en preparar la propera trobada amb la UE», que ha de posar punt i final a la negociació del tabac i donar una resposta a la transitorietat proposada pel Principat.

Altres juraments / D’altra banda, ahir van jurar també els seus nous càrrecs Ester Rabasa (com a ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea, Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos) i Josep Maria Areny (com a ambaixador que ocuparà la representació permanent al Consell d’Europa).



Rabasa va assegurar que encara «la nova etapa amb molt sentit de la responsabilitat, un treball continuista i tenint en compte l’interès general». Així mateix, Areny va destacar que agafa la seva etapa amb la «continuïtat que s’ha seguit des de l’any 2012, quan hi va haver la presidència d’Andorra a Estrasburg». A més, aprofitarà la seva experiència en el món de l’educació per desenvolupar les seves tasques al Consell. «És molt important l’educació i tot el que l’envolta», va concloure.

Continuïtat dins del ministeri / El cap de Govern, Toni Martí, que va ser l’encarregat de presidir els actes de jurament, va remarcar que «encoratja» els nous càrrecs a seguir «tenint molts encerts». A més, va matisar que la remodelació del Govern respon a una evolució natural i, que amb tots els canvis, es manté la mateixa visió i la voluntat de demostrar que les iniciatives que s’han desenvolupat estan al servei dels ciutadans. Tanmateix, va puntualitzar que hi ha una «continuïtat» entre els relleus de càrrecs que permetrà mantenir les relacions amb la UE de la millor manera possible.