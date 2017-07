El MoraBanc posa el compte enrere per anar tancant fitxatges

El BC MoraBanc Andorra va ser el darrer club de la Lliga Endesa en confirmar el primer fitxatge. La signatura de Jaka Blazic va portar la primera incorporació, i amb la veda oberta i les negociacions de setmanes avançades es poden tancar més noms en els propers dies, per donar forma a l’equip, que la pròxima temporada ha de compaginar dues competicions. Hi ha diverses carpetes obertes que s’han d’anar tancant.



Dels que queden per arribar, «dels cinc jugadors com a mínim dos han de ser titulars, per tant, seran importants», afirma Francesc Solana, director general del MoraBanc. Ho té clar. Igual que aquesta mateixa setmana es confirmaran més noms. El primer «serà un exterior, i potser algun interior». «Espero que en els propers dies tota la feina que estem fent amb varis jugadors la puguem materialitzar amb la signatura de contractes». Hi ha diversos temes sobre la taula. Un és el de Jaime Fernández. «El jugador està en un procés de presentar una demanda contra l’Estudiantes per no haver igualat totalment l’oferta que vam fer», i estan a l’espera d’esdeveniments, perquè «és un jugador amb el qual ens hem compromès, va firmar una oferta qualificada i, per tant, tenim un compromís vinculant amb ell. Hem d’intentar arribar a un acord perquè el jugador es desvinculi totalment de l’Estudiantes, no hi hagi cap problema i s’arribi a un final volgut» per totes les parts. Això significarà tenir paciència i «fa que haguem d’esperar un temps coherent», sense posar-se cap data límit, mentre que miren alternatives i «estarem a l’expectativa», tot i que «ens hem compromès amb ell, volem que jugui amb nosaltres i ell ha manifestat públicament que vol venir a jugar amb nosaltres».

Musli, el desitjat / Un que està a la llista és el pivot serbi de l’Unicaja Dejan Musli. L’alta fitxa que té és el principal handicap, ja que el MoraBanc no pot arribar a les xifres que cobra actualment. «És un jugador que ens interessa, hem mostrat aquest interès per ell, té una situació contractual a nivell de l’Eurolliga i esportivament no el volen. Ha de solucionar aquesta situació» per poder accedir-hi, com la rebaixa de fitxa. «Ens agradaria que jugués amb nosaltres la temporada vinent», però és un tema que sembla tardarà a tancar-se. Al club malagueny li han confirmat que no el volen, després de l’arribada de Giorgi Shermadini, però han d’arribar a un acord. El balcànic, com a mesura de força, de moment diu que no es mourà. En la seva estada als Estats Units a les lligues d’estiu Solana va observar de ben a prop el pivot polonès Przemek Karnowski, jugador que «m’ha impressionat positivament per la idea que tenia». El nom està apuntat, però per les seves característiques, amb 130 quilos de pes, s’ha de comprovar com quedaria encabit dins la configuració del joc interior i «si ens encaixa el seu perfil» , ja que «et condiciona tant en positiu com et treu coses del teu equip». A la posició de cinc no es pot fallar. «Plantejar-te substituir Shermadini és complicat per tot el que ha representat per a nosaltres. Ens equivocaríem si busquem un jugador que ens doni el rendiment que ens ha donat».



El club no només pensa en els que poden arribar, sinó en els que poden quedar-se. Un d’ells és David Walker, amb el que Solana va poder parlar als Estats Units i veure’l en acció. El 31 de juliol finalitza el termini per decidir el seu futur. «Està tranquil i vol seguir amb nosaltres, crec que és un pas més dins el seu creixement. No crec que hi hagi cap dubte que està molt content de com li ha anat la temporada. És conscient que el primer any li ha costat en moltes situacions, l’any que ve el fet de jugar a Europa el motiva molt i ser un jugador més important dins el nostre equip, com nosaltres volem que sigui», afirma Solana, que veu poc provable que l’aler pugui rebre alguna oferta de l’NBA.



L’únic fitxatge fins el moment és el de Blazic. I de l’eslovè se n’espera molt. «Ens hem fet amb els serveis d’un jugador que ens agrada molt», que era «un dels nostres grans objectius de cara a la propera temporada per tot el que representava, per la seva energia, l’experiència de jugar competició europea i sobretot pel seu cor, aquesta sensació d’entrega que té, que ho dona tot, i allà on va es converteix en un dels ídols de la seva afició». A Baskònia tenia un «rol diferent» del que viurà a Andorra: «Ve aquí per ser un jugador important a la línia exterior. El club i l’entrenador li donaran la màxima confiança perquè pugui desenvolupar dins la pista tot el seu talent».



En aquest mercat les opcions de fitxatges són majors. Ho fan els resultats obtinguts la temporada passada i la participació a l’EuroCup, que obre portes i «ens ha fet accedir a jugadors d’un segon estatus que si no juguéssim en aquesta competició europea no tindríem cap opció que vinguessin aquí».