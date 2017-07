El Superior rebaixa la presó d’un pare que va violar la filla

El Tribunal Superior va reduir quatre anys i mig la pena de presó per a un home que va ser condemnat per violar a la seva filla i de proxenetisme, va anunciar ahir.

L’home, un resident portuguès de 50 anys, va ser penat a 12 anys de presó per un delicte major d’abús sexual continuat sense consentiment, amb accés carnal, sent l’autor ascendent i la nena menor de 14 anys. Aquesta pena és la que se li manté.



Ara bé, la nena, que no va anar a declarar en el judici de Corts que es va celebrar el 3 de març, va relatar durant la instrucció que el seu pare li va prometre roba, un Iphone 6 i uns altaveus a canvi que mantingues sexe amb ell. Per això, Corts el va condemnar també a quatre anys i mig de presó per un delicte de proxenetisme. Malgrat això, ara el Superior ha considerat que no existien indicis que s’hagués perpetrat aquest crim, per la qual cosa li ha retirat la pena associada.



Es manté la resta de condemnes que inclouen una indemnització de 6.000 euros a la víctima, l’expulsió durant 12 anys del Principat, que haurà de complir quan surti del centre penitenciari de la Comella, així com una prohibició d’acostar-se a la víctima també per un període de 12 anys.



Els fets / Els pares de la nena estaven separats i, el desembre del 2015, un jutge va atorgar la custòdia compartida, per la qual cosa havia d’estar una setmana amb la mare i una altra amb el pare. El 13 de març del 2016 va ser el primer cop que la nena va anar al domicili del seu pare. Aquell mateix dia, la va portar a sopar a un restaurant de Puigcerdà i, a continuació, van anar amb el seu vehicle a un descampat. Allà és on la va violar per primer cop. Després d’això, va abusar d’ella fins a tres cops més a casa seva, una aquella mateixa nit i dos els dos dies següents, segons el relat de la nena. Ara bé, el pare només reconeix una violació, que va perpetrar en el seu domicili. Per la seva part, Corts, va condemnar-lo per dos abusos, dels quals hi havia indicis, perquè dels altres dos no n’existeixen proves.