Inhabilitat per un any l’excap de pisters d’Arcalís

El Tribunal Superior va rebaixar a la meitat la pena d’inhabilitació que va imposar Corts a un excap de pisters d’Ordino-Arcalís, per un accident que hi va haver en l’estació el 6 de març del 2010 i que va deixar el jove amb una tetraplegia. El jove es va accidentar en una àrea fora de pistes i, segons l’acusació particular, no estava ben indicat que es trobava en una zona no habilitada per a l’esquí. Per aquest motiu, el passat març, Corts va condemnar el que llavors era el cap de pisters a vuit mesos de presó condicional i dos anys d’inhabilitació per aquest càrrec. Ara bé, el Superior li ha reduït les dues penes que ara passa a sis mesos de reclusió condicional i un any d’inhabilitació. No obstant això, la segona instància manté la responsabilitat civil de mig milió d’euros, que haurà de pagar l’assegurança del responsable.



L’accident es va produir en una zona que hi ha entre les pistes de l’Hortell i la de l’Estadi. El jove, que ara té 25 anys, no es va adonar que estava en una àrea de fora pistes i la va creuar, però va caure per un desnivell de 15 metres, que li va provocar un politraumatisme toràcic abdominal i una fractura oberta de fèmur.