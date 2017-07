Més de mig segle trepitjant el Comapedrosa

El turista parisenc Thierry Serres fa 52 anys que estiueja Arinsal i un dels seus passatemps preferits és caminar pel Parc Natural del Comapedrosa. A Serres se li fa difícil, però, donar una xifra sobre els cops que ha pujat aquesta muntanya. «Una infinitat de vegades», confessa. Ve al Principat, aproximadament, un cop a l’any i mai perd l’oportunitat per visitar aquest espai. «Sobretot vinc a Andorra per la muntanya i aquest parc natural, que està molt bé», confessa Serres, que és un amant de la naturalesa.



Des d’ahir compta amb una facilitat més per accedir a aquest indret ja que el comú acaba d’habilitar un pàrquing a l’entrada del Parc Natural. Fins ara hi havia un aparcament a l’altre costat del dic, que coincideix amb l’accés a la pista, però en aquesta zona no hi havia cap aparcament habilitat. «És una demanda dels veïns perquè el nombre de vehicles anava augmentant», va explicar ahir el cònsol massanenc, David Baró. Entre els turistes i els residents hi havia dificultats de trobar un lloc on aparcar els vehicles.



El consell de Medi Ambient, Sergi Gueimonde, va detallar que el nou pàrquing té una capacitat per una trentena de places. «Aquests vehicles seran rotatius, només podran pernoctar tres nits, que és el que et deixen estar en el refugi guardat», va precisar Guiemonde.



El pàrquing, que serà totalment gratuït, ha tingut un pressupost de 8.500 euros. El comú ha tardat 15 dies a fer les obres, que han inclòs tasques com treure la capa vegetal, compactar, tirar reciclat o fressat o perimetrar la instal·lació, que només romandrà obert durant l’època estival. A més, a partir de l’any que ve, la instal·lació inclourà una caseta informativa.