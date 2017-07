La Massana expedienta Aigües del Pirineu

La Massana ha obert un expedient a Aigües del Pirineu, l’empresa que gestionava la marca Aigua d’Arinsal, segons va destacar ahir el cònsol de la parròquia, David Baró. «Pel que fa al comú de la Massana, l’únic que farem és notificar a l’empresa que quan van construir aquest nou pou, ja que no ho van fer segons pertoca a un projecte d’obra major. Per tant, en aquest sentit hem obert un expedient», va puntualitzar. També va confirmar que el Govern ha obert un expedient contra l’empresa, que ara mateix està en curs. Així mateix, va argumentar que a partir d’ara aquesta qüestió la seguirà el Departament de Salut i, per tant, es gestionarà des del Govern.



També va obrir la porta a què en un futur s’instal·li una altra companyia en les infraestructures d’Aigües del Pirineu. «Mirarem de cara a un futur si es vol una altra empresa, encara que no sigui d’aquest tema, pot ser un altre relacionat, que vulgui llogar aquests locals i poder desenvolupar una activitat per a la parròquia i Arinsal», va matisar.