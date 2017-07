Notícia La Seu aprova facilitar el pagament d’impostos La mesura permetrà agrupar i fraccionar els tributs de venciment periòdic Ple municipal de la Seu d’Urgell, dilluns al vespre Autor/a: El Periòdic

El ple de la Seu d’Urgell va aprovar aquest dilluns per unanimitat una moció d’ERC per aplicar el pagament personalitzat d’impostos municipals. La proposta va rebre el suport de tots els grups presents a la sessió plenària després de pactar-se prèviament diverses modificacions del text, informa Ràdio Seu.



L’acord preveu elaborar els estudis necessaris, conjuntament amb els tècnics municipals, per garantir l’aplicació del pagament personalitzat de tributs a partir de l’1 de gener de 2019. La iniciativa permetrà agrupar i fraccionar els impostos de venciment periòdic. Així mateix, el text inclou que es garantirà que aquesta opció no comporti costos financers per al contribuent, ni en forma d’interessos de demora ni amb aportació de garanties o avals bancaris.



Un cop estigui tot a punt, s’informarà la ciutadania de la nova modalitat de pagament a través dels mitjans de comunicació i resolent els possibles dubtes que puguin tenir les persones interessades. Finalment, la moció inclou estudiar la possibilitat de trobar fórmules que permetin introduir criteris de renda en l’estructura dels impostos municipals, més enllà de les bonificacions que estableix el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.



En relació amb la moció, l’equip de govern (PDeCAT) va mostrar-se a favor de facilitar els pagaments a les economies familiars. El tinent d’alcalde d’Hisenda, Jesús Fierro, va voler puntualitzar que aquest esforç es fa evident amb la congelació dels impostos municipals des de fa vuit anys. Fierro va incidir també en el mal finançament dels ajuntaments, «malgrat que el nostre consistori està sanejat, cosa que és mèrit de la gestió feta els últims anys, de la qual també n’és responsable ERC», va remarcar.



El regidor Joan Barrera, de Compromís X La Seu, va manifestar que els pagaments adaptats poden ser positius per a la ciutadania i va votar a favor de la mesura. «Cal ajudar els urgellens i urgellenques i aquesta opció és molt vàlida», va dir.



Aprovat el pla d’inversions municipals amb 2,8 milions



El ple de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns el Pla Financer d’Inversions, que ascendeix a 2,8 milions d’euros. El document va rebre els vots favorables de PDeCAT i ERC, i el vot contrari de Compromís X La Seu. Pau Lozano, regidor de la CUP, no va assistir a la sessió plenària, pel que es va excusar, informa Ràdio Seu.



Entre els projectes destaca la construcció d’un edifici de serveis per a les brigades municipals a l’antic solar de l’escola La Valira, que permetrà l’enderrocament dels antics garatges de l’Alsina Graells, on s’ubicarà el nou Centre d’Atenció Primària (CAP). Fierro va aclarir que aquest pas és imprescindible per iniciar les obres del nou edifici mèdic, que podria ser operatiu a partir del 2019. Altres inversions programades són la construcció d’un parc caní i la implementació del sistema de control dels animals a través de l’ADN i un aparcament,entre d’altres.