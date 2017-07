Més il·luminació per al benefici dels més joves

Amb l’objectiu que els corredors de base comptin amb més hores d’esquí, la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) estableix un nou acord de col·laboració amb Ledind, empresa del Principat fabricant d’il·luminació. Aquest conveni també permetrà que més joves se’n puguin beneficiar.



La temporada passada van instal·lar a la pista del Parador Canaro il·luminació led per poder entrenar a la pista de nit. De cara a la pròxima es reforçarà, fet que permetrà augmentar els dies d’esquí. En categoria sub-12 es van poder exercitar 80 infants dels cinc clubs del país, amb quatre sessions a la setmana. I amb aquesta novetat «s’ha evidenciat que se’n veu beneficiat el nivell d’esquí sobretot en la disciplina d’eslàlom», indica Josep Maria Raméntol, vicepresident de la FAE. Amb l’augment de la il·luminació en a les zones on fa més falta es podrà augmentar a 120 els joves que hi prenguin part, augmentant en una sessió setmanal. També permetrà introduir els entrenaments als sub-10, per a la seva utilització tres dies l’any. «Se’ns dubte, ens ajudarà a pujar el nivell de l’esquí», indica el directiu de l’ens, perquè per les característiques del Canaro «es fa molta feina en poca estona» i es tracta d’una «pista perfecta per a la iniciació de l’eslàlom, perquè el desnivell és fàcil per establir bases sòlides».