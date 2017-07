Macron visitarà Andorra el primer semestre del 2018

El cap de Govern, Toni Martí, i el síndic general, Vicenç Mateu, han explicat aquest dimarts al president de la República Francesa i copríncep, Emmanuel Macron, el procés de reformes endegades al llarg dels últims anys en els àmbits social i econòmic, així com l'estat actual de les negociacions d'Andorra amb la Unió Europea per a l'assoliment d'un acord d'associació. Durant la trobada, Martí i Mateu han convidat el copríncep a visitar Andorra durant el 2018, coincidint amb el 25è aniversari de l'aprovació de la Constitució, i Macron ha acceptat la invitació i ha confirmat la seva visita per al primer semestre del 2018. La trobada, que ha tingut lloc al Palau de l'Elisi de París, ha estat la primera reunió del copríncep francès amb els màxims representants de les institucions andorranes des que Macron va ser escollit president de la República Francesa el maig passat.



A banda de la visita, Toni Martí ha destacat que, després de 47 coprínceps francesos, la fotografia de Macron que es podrà veure als edificis oficials d'Andorra incorpora la bandera andorrana, "un símbol del seu compromís amb el país", ha dit Martí, que també ha destacat que el copríncep ha garantit el suport de França a Andorra en els fòrums internacionals.



La trobada, que ha tingut lloc al Palau de l'Elisi aquest dimarts durant més d'una hora, ha estat la primera reunió del copríncep francès amb els màxims representants de les institucions andorranes des que Macron va ser escollit president de la República Francesa el maig passat. Martí, que ha destacat que el president francès estava ben informat de l'agenda andorrana, ha aprofitat l'oportunitat per exposar al copríncep les reformes i avenços implementats durant els darrers sis anys, com l'obertura econòmica, la posada en marxa d'un nou marc fiscal i l'aposta per la transparència i la cooperació.