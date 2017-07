Els hotels amb una estrella disminueixen un 64% en 10 anys

El Principat està augmentant el nivell d’estrelles dels seus hotels. En una dècada, el paradigma hoteler ha canviat força i s’ha anat encaminant més cap al turisme de mitjà-alt nivell. Segons detalla el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara, els hotels d’una estrella del país han disminuït un 64% des de l’any 2006, passant de 33 a 12 en 10 anys. Així mateix, els hotels de dues estrelles han baixat un 20%, sent-ne 64 el 2006 i 51 el 2016.



El gruix més alt d’hotels es concentra en els establiments de tres i quatre estrelles. De fet, Ara assegura que és «normal» que en un país com Andorra, amb les seves característiques i aspiracions turístiques, la majoria dels hotels estiguin en aquests nivells. L’any passat, del total de 167 hotels registrats, 101 tenien tres estrelles i 62 en tenien quatre, mentre que fa 10 anys les xifres eren de 105 i 44, respectivament.



Pel que fa als establiments de cinc estrelles, la seva evolució ha estat més pausada, ja que han passat de set a nou en una dècada. Per tot, Ara matisa que la tendència del país és anar oferint cada cop serveis de major qualitat.

Una llei més estricta / Precisament, una de les voluntats de la nova llei de l’allotjament turístic aprovada la setmana passada és ser més estrictes quant als serveis i als nivells dels hotels del país. Segons remarca Ara, els 21 reglaments que acompanyen la legislació –i que s’han d’aprovar abans de la temporada d’hivern– fixen un seguit de requisits força rigorosos si es volen mantenir les estrelles de mitjà-alt nivell.



La presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra (AHA), Cristina Canut, també considera que amb els reglaments de la nova llei s’exigeix més als hotels del que s’estava demanant fins ara. Canut posa com a exemple que si un establiment vol conservar la seva qualificació de cinc estrelles haurà de disposar d’habitacions de com a mínim 22 metres quadrats i segurament haurà de tenir aire condicionat. Tanmateix, la legislació acota més l’amplada de les banyeres, el gruix dels matalassos i els aliments que es donen per esmorzar, entre d’altres.



Tenint present aquestes restriccions, tant Ara com Canut coincideixen en dir que la majoria dels hotels del país hauran de fer inversions per mantenir les estrelles que tenen actualment. Tot i això, Ara creu que aquest és un procés normal, «ja que si es vol oferir un servei de bona qualitat, també és lògic que es demanin unes instal·lacions que estiguin a l’alçada, malgrat que això significarà un esforç major per al sector hoteler».

Les estrelles poden trontollar / Tot i que un hotel faci les inversions necessàries per mantenir la seva qualificació d’estrelles, és possible que si les seves valoracions a la xarxa són negatives acabi perdent-la. La nova llei té en compte els comentaris dels usuaris fets a plataformes com TripAdvisor o Booking (entre altres) com a una eina clau per posar una o altra qualificació a un hotel. D’aquesta manera, malgrat que l’establiment «compleixi tots els requisits de la llei, si té mals comentaris perquè no ofereix el servei que promet o algun altre fet semblant, podrà perdre les seves estrelles. Perquè al final, el que compta és com s’hagi atés a un client i com s’hagi sentit aquest en l’hotel», puntualitza Ara.



Tanmateix, el director de l’UHA remarca que aquest sistema de qualificació només està vigent actualment «en quatre o cinc països». Per tant, Andorra serà pionera en aquesta metodologia d’estrelles.

Valoració positiva de la llei / En tot cas, Ara i Canut valoren de forma positiva la nova llei, ja que asseguren que permetrà regular el sector i acabarà amb la competència deslleial que s’havia creat en els darrers anys amb els allotjaments no registrats. Així mateix, el president del col·legi professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), Jordi Galobardes, considera que és «positiu» que la llei reguli el sector però espera «que no sigui en excés».



Pel que pot afectar a l’AGIA, Galobardes matisa que els edificis que hauran de fer més modificacions i adaptacions un cop entri la nova legislació seran els més antics, «ja que si volen regularitzar un allotjament turístic hauran de fer més obres per complir tot el que demana la llei». Tot i això, matisa que a hores d’ara no han atés cap propietari indignat o molest amb els canvis que obliga a fer la legislació.