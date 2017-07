Notícia Isak Férriz, protagonista de la nova sèrie de Movistar+, 'Gigantes' El melodrama familiar ‘Gigantes’, dirigit per Urbizu, s’estrenarà al 2018 Isak Férriz durant la gravació de la sèrie Autor/a: @aranda7d

L’andorrà Isak Férriz serà l’encarregat de protagonitzar Gigantes, la nova sèrie de Movistar+ dirigida per Enrique Urbizu. L’última aposta de ficció comptarà també amb l’actor de renom José Coronado, i amb d’altres com Daniel Grao, Carlos Librado, Yolanda Torosio i Sofía Oria.



Des de Movistar+ han volgut sumar-se al boom de les sèries i intentaran fer-se un espai amb Gigantes, que s’estrenarà el 2018. I no li falten ingredients per triomfar.

Férriz (Cites), Grao (Julieta) i Librado (El guardián invisible) interpretaran Daniel, Tomás i Clemente Guerrero respectivament, tres germans que formen, juntament amb el seu pare, interpretat per Coronado, un clan que domina els negocis més foscos de Madrid. Darrere un innocent comerç d’antiguitats a El Rastro s’amaga el tràfic de drogues, les baralles de gossos o el robatori de cables de coure.



La història comença quan el patriarca de la família, Abraham Guerrero, envidua i es queda sol amb tres fills, els quals educarà de manera cruel i, fins i tot, humiliant. Aquests, a l’ombra del despietat pare, lluitaran internament per no ser com ell però, alhora, seran incapaços de desfer-se del nucli tòxic en el qual han crescut.



El director, guanyador de dos premis Goya per la pel·lícula No habrá paz para los malvados, pensa que el títol de la sèrie no podria ser més encertat. Els Guerrero són una saga familiar que crea el personatge de Coronado i «educa els seus fills en un règim de ferocitat extema. Això els converteix en Gegants», en personatges que es creuen indestructibles.



Pel que fa als personatges femenins, Torosio (s’estrena a la pantalla petita amb aquesta proposta, fins ara ha desenvolupat la seva carrera artística al teatre musical) i Oria (Blancanieves) interpreten una mare i una filla en la producció televisiva, dues dones molt fortes i intenses que han de sobreviure al context tan extrem en què viuen.