SDP defensa que els edificis han de ser per a una sola activitat

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va mostrar ahir la seva disconformitat amb la Llei d’allotjaments turístics i va opinar que cada bloc d’edificis hauria d’estar destinat a un sol ús, sigui residencial o turístic. «Caldria legalment separar molt bé cada una de les coses», va exposar Naudi en roda de premsa. En aquest mateix sentit, va destacar que «és un problema fer cohabitar diferents activitats en un sol edifici».



El dijous passat el Consell General va aprovar la nova Llei d’allotjaments turístics que estableix que, si un 50% dels pisos està destinat a un ús vacacional, es pugui canviar l’ús del bloc de residencial a turístic. Això, va considerar Naudi, comporta nombrosos problemes per a les persones que havien comprat un habitatge amb la idea de viure allà permanentment. Entre altres inconvenients, segons el conseller, poden generar molèsties les entrades i sortides diàries de persones, així com un increment en la despesa de manteniment i neteja. «Les conseqüències les acabaran patint els que han comprat un pis legalment», va dir Naudi.



D’altra banda, també va valorar que s’hauria d’haver posat més mà dura amb aquelles persones que havien comprat un edifici amb un ús residencial i li han acabat donant una finalitat turística. Pel conseller, aquests han actuat amb una «al·legalitat» i se’ls hauria d’haver sancionat. En aquest sentit, Naudi va argumentar que han «fet un canvi d’ús d’una forma il·legal» i ara el Govern «en lloc de castigar-los i dir-los que els seus negocis es tanquen, se’ls acaba premiant i se’ls fa una llei a mida».



Naudi també va defensar que la nova legislació propicia que s’incrementin el preu dels pisos de lloguer residencial, ja que «distorsiona» el mercat. Això es deu el fet que «hi ha una manca d’ofertade pisos de lloguer i al mateix temps una puja de preus». Segons Naudi això s’ha vist a l’hivern amb l’arribada dels temporers, però «ara s’ha estès a totes les parròquies, que és molt difícil trobar pis de lloguer i el preu s’està disparant», ja que els propietaris prefereixen destinar-los a un ús turístic. «Han trobat una sortida més fàcil i en què treuen més rendiment», va manifestar.



Una altra de les crítiques del conseller és que també perjudica el sector hoteler, que havia demanat una moratòria perquè hi havia massa llits destinats als turistes. En el primer semestre de l’any, s’han afegit 600 llits nous al mercat. Ara, segons Naudi, amb la llei entraran també nous apartaments turístics. «Aquesta arribada massiva acaba traient llits al mercat de l’hostaleria», va sentenciar.



Crítica per la falta d’informació sobre el diàleg amb la UE / El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va criticar ahir la falta d’informació que tenen sobre les negociacions que s’estan portant a terme amb la Unió Europea. L’exministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va viatjar la setmana passada a Brussel·les, on va presentar la proposta d’Andorra sobre la lliure circulació de mercaderies i, en especial, el que fa referència al tabac, un producte per al qual han demanat una transitorietat de 20 anys. El passat divendres, Saboya va explicar aquesta reunió en el Consell General, però Naudi va assegurar ahir que només els van passar un Power Point i no els han entregat la proposta que li van fer a la UE per escrit. «Ens van dir que ens passarien per escrit el document que van donar a la comissió, però si no el tenim, no podem fer la valoració», va exposar Naudi.

D’altra banda, Joan-Marc Miralles, secretari d’organització d’SDP, va criticar l’elecció de Saboya com a nou ministre d’Economia i Innovació a un any i mig que acabi la legislatura. Miralles va exposar que fins ara, el Govern havia justificat que no era necessari que existís aquest ministeri perquè la seva tasca es podia fer des d’altres carteres. A més, va opinar que no creu que Saboya pugui desencallar en un any i mig, projectes que porten sis anys estancats, com va dir quan va assumir el càrrec.