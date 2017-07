Querella contra Montobbio dins de l’‘Operació Catalunya’

La comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya demanarà a la Mesa del Parlament de Catalunya querellar-se contra 10 persones que no han comparegut després de ser convocades dues vegades. Entre elles hi ha l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Manuel Montobbio.



En principi, Montobbio hauria d’haver declarat com a mandatari dels excàrrecs de l’ambaixada: Celestino Barroso (fins ara agregat d’Interior a l’ambaixada espanyola a Andorra) i Bonifacio Díaz (exagregat d’Interior a l’ambaixada espanyola a Andorra i a Mèxic). Ambdós tenen una querella interposada per lL’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) i l’associació catalana Drets per coaccions, xantatge i extorsió –que vulneren els articles 139, 142 i 207 de la Llei qualificada del codi penal–, presumptament, contra un dels accionistes majoritaris de BPA, Higini Cierco, i l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel. En relació a dits fets, Barroso i Díaz estan citats a declarar dimarts que ve davant de la comissió.

Els altres querellats / Els altres querellats per la Comissió d’Investigació són: el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido; el seu predecessor en el càrrec, Jorge Fernández Díaz; el cap del gabinet del president, Jorge Moragas; l’exdirector general de la Policia Ignacio Cosidó; els excaps de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), José Luís Olivera i Manuel Vázquez i l’excomissari general d’Informació de la Policia Nacional, Enrique García Castaño.

Properes citacions / D’altra banda, en la sessió de la comissió prevista per demà, hi estan citats, entre altres, l’excomissari adscrit a la Comissió Operativa de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo; l’exdirector operatiu de la policia espanyola, Eugenio Pino, i el director general de la Policia Nacional, Germán López. Mentre que l’exsecretària general del Centre Nacional d’Intel·ligència, Beatriz Méndez de Vigo, haurà de comparèixer el proper dimarts, ja que es troba fora de l’estat espanyol.



Pel que fa als citats que estaven previstos de declarar ahir (el director d’OK Diario, Eduardo Inda; l’advocat, exsoci empresarial de l’excomissari José Manuel Villarejo, Rafael Redondo, i l’exsergent de la policia espanyola, José Manuel Sánchez Fornet) han estat citats per segona vegada com a testimonis aquest divendres.

Els diputats van més enllà / Després de diverses plantades en moltes sessions de la comissió, alguns diputats van expressar ahir que volen anar més enllà de comunicar les incompareixences a la Fiscalia, tal com preveu el reglament del Parlament. Així, la diputada de la CUP, Mireia Boya, va denunciar que considera una «manca de respecte brutal» cap al Parlament de Catalunya que els citats no hagin volgut fer acte de presència i declarar.



Per tot, la presidenta de la comissió, Alba Vergés, va explicar que en l’escrit d’incompareixences que presentaran a la Mesa també li sol·licitaran que interposi la «querella corresponent». A més, Vergés parlarà amb els grups parlamentaris per acordar l’escrit. Actualment, la comissió només compta amb JxSí i la CUP, ja que Cs, PSC i PPC van decidir abandonar-la.

Què diu el reglament / El Reglament del Parlament preveu que si una persona convocada desatén de forma voluntària el requeriment de comparèixer davant d’una comissió d’investigació, la Mesa «n’ha de donar compte al Ministeri Fiscal, als efectes de substanciar la responsabilitat penal que hi pugui correspondre».



Tanmateix, el Codi Penal estableix que les persones que no compareguin després d’haver estat requerides de forma legal en una comissió d’investigació de les Corts Generals o d’un altre parlament seran castigats per un delicte de desobediència i, si són autoritats o funcionaris públics, se’ls imposarà a més una pena de suspensió de feina o de càrrec públic per un temps de sis mesos a dos anys.



Tot i això, alguns dels citats que van declinar comparèixer es van remetre a un informe del Consell d’Estat espanyol que va concloure que no hi estaven obligats.

El documental / TV3 va emetre ahir el polèmic documental Les clavegueres d’Interior, produït per Mediapro. El film recorre quatre dècades de trajectòria dels cossos policials al servei del poder polític i s’endinsa dins de l’entramat de l’Operació Catalunya. Una operació que va començar amb la investigació d’unes gravacions que mostraven l’exministre d’Interior, Jorge Fernández Díaz, i l’ex-director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, conspirant per tractar de llançar draps bruts sobre les formacions catalanes que s’havien posicionat a favor de la independència.