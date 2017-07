Notícia Macron confirma el seu suport a Andorra amb les negociacions amb Europa El copríncep francès avança que visitarà el país durant el primer semestre del 2018 D’esquerra a dreta, el síndic general, Vicenç Mateu, el cap de Govern, Toni Martí, i el president de França i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, ahir a l’exterior del Palau de l’Elisi. Autor/a: SFGA/EFE/FERNANDO PÉREZ

«França i el nostre copríncep ens ajudarà de forma indiscutible amb l’Acord d’Associació amb la Unió Europea (UE)», va ssegurar ahir el cap de Govern, Toni Martí, després de la primera trobada mantinguda amb el nou cocap d’Estat, Emmanuel Macron. Martí i el síndic general, Vicenç Mateu, es van desplaçar ahir al Palau de l’Elisi, a París, per tractar diversos temes. Una trobada «molt positiva», va assegurar el líder de l’Executiu. De fet, Macron és un europeista convençut i Martí ho vol aprofitar.



Andorra té tant el suport d’Espanya com de França en el seu procés d’aproximació a la UE, i Macron «ens ha dit avui [ahir per al lector] que hi podem continuar comptant», va afirmar Martí. Dins d’aquestes negociacions hi ha el tema del tabac, un producte per al qual Andorra demana una transitorietat de 20 anys. «A la UE es poden demanar particularitats si són raonables i raonades, i és el que fa Andorra, i quan hi ha una voluntat sostinguda amb xifres i un raonament, tenim la complicitat inequívoca del copríncep francès», va assenyalar. «Avui saludo la comprensió, la complicitat, l’estima i la voluntat inequívoca d’ajudar de Macron», va concloure Martí.



Visita i bandera/ Macron també es va comprometre a tornar la visita a Martí i Mateu durant el primer semestre de l’any que ve. El president de la República Francesa no vol postergar el viatge ja que la vol fer coincidint amb el 25è aniversari de la Constitució d’Andorra, aprovada el 14 de març de 1993.



La visita «demostra el molt que estima el nostre país i la representació institucional que dura des de fa set segles», va considerar Martí.



El tarannà de Macron també s’ha fet notar en un detall simbòlic, però de pes: el retrat oficial del copríncep francès s’ha fet, per primera vegada en 700 anys d’història, amb les dues banderes: la francesa i l’andorrana. «Hem trobat un copríncep compromès amb el seu càrrec institucional i amb una voluntat inequívoca d’ajudar Andorra», va assegurar Martí.



Quant a la bandera, el cap de Govern va subratllar que «és un gest carregat de simbolisme; després de set segles i 47 coprínceps francesos, és la primera vegada que hi ha les dues banderes. És un senyal inequívoc de com porta al cor ser un dels dos caps d’Estat». «Gestos com aquest donen valor a la institució del coprincipat», va afegir.



Durant la reunió també es van tractar d’altres temes com «la força del sistema educatiu francès, que té molt pes» i les reformes i avenços implementats per Andorra durant els últims sis anys, com l’obertura econòmica, la posada en marxa d’un nou marc fiscal i l’aposta per la transparència i la cooperació.. «La paraula donada per l’Estat andorrà sempre s’ha complert», va destacar el cap de Govern.



«També hem conclòs que la presència econòmica de França ha de ser més important» i continuar establint «sinergies», va resoldre el cap de Govern.