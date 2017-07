Notícia Els socis de l'FC Andorra donen via lliure per a que el club sigui una societat anònima Un grup inversor estranger s’interessa per agafar l’FC Andorra a l’espera de la nova Llei de l’esport Inici de l’assemblea general extraordinària de l’FC Andorra, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Un estiu més l’FC Andorra passa per problemes. Per un tema o un altre els últims anys mai ha estat tranquil per tal de poder planificar la temporada. I fins i tot en més d’una ocasió ha estat a l’extrem de la desaparició. Ahir es va celebrar una assemblea general extraordinària i el club va explicar quina és la situació econòmica de l’entitat, i quina és l’única opció per donar-li viabilitat, la de convertir-se en societat anònima esportiva. Els socis van aprovar anar cap aquest camí un cop sigui possible legalment.



La situació crítica de l’entitat va portar a treballar en aquesta via per l’interès d’un grup inversor estranger per agafar les regnes de l’FC Andorra. Les societats anònimes esportives en l’actual marc legal no estan tipificades, però amb la nova Llei de l’esport serà possible crear-les, amb una altra denominació, per aquells clubs que juguen en competicions foranes. L’aprovació de la nova normativa es produirà entre finals del mes de novembre o com a molt tardar durant desembre. «Hem anat un pas endavant per intentar tirar el club endavant», afirma el president de l’FC Andorra, Albert Ferré, ja que «sense una ajuda econòmica no és viable».



Fins que no sigui efectiva la llei es realitzarà un contracte privat entre les dues parts per a que hi hagi una cobertura legal, ja que el grup inversor començarà a posar diners per al funcionament del club. «Tothom busca una cobertura legal i una assegurança de les inversions que pugui fer», i per l’entrada de capital es necessita un compromís per escrit i signat. Als socis, que ahir eren força més que en altres assemblees, se’ls va informar del projecte i van votar a favor de continuar en aquesta via. De la trentena que hi eren només un ho feia en contra i dos s’abstenien. «Una decisió d’aquestes ha de tenir el suport dels socis. Els hem demanat poder començar a negociar amb aquesta gent per un acord. És un conveni que no ens obliga a res ara mateix fins que no estigui la llei aprovada de les societats anònimes esportives. En quan ho estigui, s’haurà de fer un altre tipus de negociació».



Tot i que es tanca la temporada amb un benefici de 17.803,41 euros, en part sustentat per l’entrada de diners corresponent als jugadors internacionals que aporta la UEFA, el club veia inviable una altra via que no fos la d’entrada de capital estranger, sobretot per les causes judicials que s’arrosseguen d’anteriors juntes i que els darrers mesos han reduït les arques, sense permetre un normal funcionament de l’entitat. El suport per part dels socis per treballar en aquest camí és una injecció davant l’ombra fins i tot de la desaparició. «Ara mateix al club se li ha donat una bossa de vida que s’ha de saber aprofitar. No és la salvació perquè els inversos no posaran tots els diners de cop perquè no hi ha una cobertura legal», però «el que tenim clar és que el dia 1 de setembre podem sortir a competir».



I per fer-ho es necessita confeccionar una plantilla. La major part dels jugadors han esperat esdeveniments i en els pròxims dies s’espera que vagin succeint-se les renovacions. També falta per conèixer el nom de l’entrenador. Abans d’arribar al cap de setmana es preveu que es pugui confirmar el tècnic, que serà de fora del país. El nou projecte comptarà amb l’objectiu de confeccionar un equip competitiu per poder aspirar a cotes altes, com va passar la temporada passada, quan l’FC Andorra es va quedar a prop de l’ascens a la Tercera Divisió. A l’assemblea també es va anunciar la marxa de tres membres de la junta directiva, Marc Rodríguez, Josep Alburquers i Jaume Borrell.