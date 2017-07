L’FC Andorra inicia una nova etapa amb expectatives elevades

L’assemblea general extraordinària de l’FC Andorra va donar viabilitat al club. Li va permetre tenir un futur, que d’una altra manera el tenia molt magre econòmicament. No per la gestió que s’està seguint, sinó per totes les causes judicials que hi ha obertes d’etapes de juntes anteriors i que estan significant un llaç per a les arques un cop s’han d’efectuar els pagaments. A la plantilla se’ls va demanar paciència, i la major part dels components l’han tingut. Ara comença un nou projecte il·lusionant.



El grup inversor estranger que es farà càrrec dels deutes que pugui tenir el club dona una seguretat i estabilitat econòmica de cara al futur, a falta d’acabar de concretar-se tot un cop estigui aprovada la nova Llei d’esport i la creació de les societats anònimes esportives. Amb el panorama més clar, l’FC Andorra ja treballa en el pròxim projecte. Les renovacions de jugadors s’aniran acumulant els pròxims dies. Els primers en confirmar la seva continuïtat una temporada més són Àlex Sànchez i Jordi Betriu.



Un any més el club ha passat per un moment més que complicat. «És una situació que malauradament l’hem vist tots els últims estius. I això no hauria de ser normal. Fa que tant a nivell institucional com a la plantilla s’hagi d’esperar a com es resol tot», indica el capità, Sebas Gómez, que les últimes temporades ha hagut de viure instants de tot tipus per aquestes èpoques. Tot i els entrebancs sorgits, el grup s’ha mantingut. Precisament «el secret de tots aquests anys ha estat el vestidor, la gent que el conforma. Aquí sempre hem tingut un grup molt bo de persones, molt unit, tant els que hi portem temps com els que van arribant, que de seguida se sumen a la filosofia».



El grup inversor que es farà càrrec de l’entitat planteja arribar els propers anys fins a la Segona Divisió. Tota una injecció de motivació. «Per a la gent jove és un projecte molt il·lusionant que arribi una gent amb un objectiu tan ambiciós. Primer s’han d’anar complint els objectius a curt termini», assenyala, «tenim una gran plantilla, amb jugadors supercompetitius» i amb reforços interessants es poden arribar a cotes elevades. Després de tot el que ha passat, el capità espera que «tant de bo tot surti bé pel bé del futbol del país, perquè el club ha estat a punt de la desaparició. Per a molta gent d’Andorra seria un desastre si hagués passat, perquè és necessari que un equip com l’FC Andorra estigui representant el país fora, en una competició tant competitiva com l’espanyola».



Un altre dels que ha esperat a veure com transcorrien els esdeveniments és Cristian Martínez, que la temporada passada va ser el màxim golejador del conjunt tricolor. «Se’ns va demanar paciència i l’hem tinguda», exposa l’internacional, remarcant que «sempre et dona intranquil·litat estar en una situació així sense saber què passarà. Aquesta vegada no ha estat culpa d’una mala gestió de la junta o que ho hagin fet malament, sinó per la motxilla que hi ha al darrere, que és molt gran». Com la resta de components del grup, el vot favorable a tirar endavant la proposta presentada per la directiva i el grup inversor el fa mirar el futur amb optimisme. «El projecte que ens han proposat és molt maco. A qui no li agrada. Estem molt il·lusionats per començar a jugar i que les coses surtin bé».



L’entrada de capital ha de servir per «intentar fer un equip molt competitiu i lluitar pel màxim, a l’espera de conèixer amb quina plantilla comptarem». La intenció és tenir reptes de màxims tenint en compte quin és el plantejament presentat: «L’objectiu és molt clar: estar a la part alta de classificació i els últims dos o tres mesos estar lluitant per l’ascens a la Tercera Divisió». La confecció de la plantilla també va lligada al nom de l’entrenador. El tècnic no està tancat però la directiva confia que en els propers dies es pugui confirmar i sigui presentat. Amb les renovacions tancades hauran de centrar-se en el capítol d’altes per reforçar la plantilla de cara a l’inici de la pretemporada, ja que fins el moment s’han produït fins a sis baixes, amb la marxa de Kike Espinosa, José Antonio Aguilar, Sergi Moreno, Oriol Roch, Patet i Albert Moñino.