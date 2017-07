Andorra tindrà un centre específic per mitigar els atacs informàtics

Andorra comptarà amb un centre que té com a finalitat que institucions o empreses clau, com Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) o Andorra Telecom, evitin ser víctimes d’atacs pirates, segons ha explicat a EL PERIÒDIC l’agent de la Grup de Delictes Digitals, Àlex Estalés. «Es tracta de protegir serveis bàsics i grans empreses. Tot el que podria afectar l’àmbit nacional o té un impacte gran a nivell d’un país», ha precisat Estalés.



Això respon a una tendència mundial de creació dels Equips de Resposta davant d’Incidents de Seguretat Informàtica (coneguts com a CERT per les seves sigles en anglès). Les unitats tenen com a objectiu que si una empresa és atacada amb un virus pugui seguir funcionant i, amb això, evitar que col·lapsi l’economia d’un país. El policia va especificar que aquests centres tenen la missió de «supervisar» les infraestructures crítiques i, en cas d’emergència, «s’intenta protegir-les». Així doncs, el que fan els CERT és donar consells a les empreses del sector públic o privat, informar-los si es detecta algun possible atac i, en el cas que es produeixi, posar mitjans per ajudar-les a superar la primera fase de l’agressió.



En el cas específic d’Andorra, la creació d’aquest centre és un projecte que està en marxa i que porten conjuntament Andorra Telecom i el Govern, ha especificat Estalés.

Diversos delictes / El principal delicte que es dona contra empreses, ha detallat Estalés, són els que es coneixen com a atacs ransomware, que són virus que, principalment, s’envien a través de correus electrònics o entren a l’ordinador a través d’un web. Llavors, l’usuari es descarrega un arxiu o activa un botó que li bloqueja l’ordinador i no pot accedir a la seva informació sense un codi. Per poder obtenir-lo, normalment, l’agressor demana un rescat econòmic amb bitcoins, ja que «és una moneda digital que no es pot rastrejar perquè no té titularitat i està fora del mercat», ha dit Estalés. Ara bé, l’atac ransomware amb modalitat WannaCry, que es va donar el 12 de maig i va afectar més d’una setantena d’empreses d’arreu del món com Telefònica o el servei de trens del Regne Unit, tenia com a particularitat que l’usuari no necessitava «tocar res per activar el virus», ha indicat l’agent.



D’altra banda, el policia va alertar que s’han donat casos d’atacs amb aquests tipus de virus que no han demanat cap recompensa a canvi. «Són només per fer mal», ha subratllat l’agent. En aquestes ocasions, es consideren més aviat com atacs terroristes.



Per evitar ser víctima d’aquests atacs, Estalés aconsella no obrir cap arxiu que arribi per correu electrònic i no se’n conegui la seva procedència. Un altra protecció és guardar còpies de seguretat de la informació amb servidors externs o núvols virtuals. Els virus, ha argumentat, ataquen tot l’ordinador i també els servidors que hi estan vinculats, per la qual cosa les còpies de seguretat han d’estar en aparells externs per no perdre’n la informació.



Andorra, però, l’any passat va ser víctima d’un altre tipus d’atac, que és el que es coneix com la denegació del servei. La modalitat d’aquest és enviar moltes peticions d’entrada a una sola IP fins que es bloqueja el servei. «Aquests tipus d’atac només els poden evitar els proveïdors, que fan una tria. Si una IP té moltes peticions, les que determinen que no són correctes, les exclouen i les anul·len», ha relatat.